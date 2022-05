Caribes bajo el cielo africano

África entre nosotros

Poca gente se resiste a creer que toda la humanidad proviene de África y que en Cartagena de Indias no solo sus habitantes provienen de ancestros europeos, sino indígenas y africanos. Hay quienes solo privilegian sus matrices europeas y desdeñan de sus orígenes indígenas y africanos. Pero lo africano, como lo indígena, se expresa no solo en la sangre sino en la vida misma, en la cultura, en la manera de ser. Lo mismo con Europa. África late entre nosotros desde el amanecer con los manjares en el Caribe, desde el cabeza de gato machacada con plátano verde, el mafufo con ajo y cebolla. Cruza la memoria de nuestros sabores y saberes en el ñame, el plátano, en algunos rituales de amor, duelo y despedida. Hace poco nos visitó un músico africano que quedó impactado al ver rostros dobles de Angola en Cartagena de Indias. Le pasó lo mismo a García Márquez cuando aterrizó en 1978 en Angola y su impresión fue tan impactante que la consideró "una de las experiencias más fascinantes" que había tenido, le dijo a Plinio Apuleyo Mendoza. "Creo que partió mi vida por la mitad. Esperaba encontrarme con un mundo extraño, totalmente extraño, y desde el momento en que puse los pies allí, desde el momento mismo en que olí el aire, me encontré de pronto en el muno de mi infancia. Sí, me encontré toda mi infancia, costumbres y cosas que yo había olvidado. Volví a tener, inclusive, las pesadillas que tenía en la niñez".