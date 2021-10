Cartagena tuvo que disculparse con Geri, mujer trans y venezolana

“La tarde del 14 de noviembre del 2020 transitaba la Ciudad Amurallada con mis elementos de trabajo: artesanías y dibujos que normalmente ofrezco a turistas y locales. Soy una artista itinerante, no me pego en lugares, camino con mis trabajos. Es cuando en la plaza Fernández Madrid fui interceptada por dos agentes que aseguraban estar en una comisión de Espacio Público. Ellos se dirigieron a mí directamente, por mi documento de identidad y yo miro que vienen dos personas con ellos: una señora que vendía cafés en una esquina y un niño que pedía dinero. Yo les muestro mi documento y me dicen que lo deben retener, que tienen que chequear cuál es mi situación en el país. Les digo que fácilmente pueden chequear allí mismo por sus dispositivos celulares y que todo bien, que yo no estoy solicitada por la justicia, que no soy una criminal que lo pueden constatar en el sistema. Ellos incautan mi documento y me dicen que lo debo retirar en el CAI más cercano. Tenía entendido que nadie debe tener mis documentos más que yo. Entonces procedí a quitarles mi documento alegando que mi pasaporte debe estar conmigo siempre. Entonces arremetieron alegando que yo estaba obstruyendo una acción policial y que con más razón debería acompañarlos. Fue cuando les dije que estaba mal pero que yo los acompañaría al CAI al chequeo de los documentos porque no tengo nada que ocultar, pero les dije también que no fueran a decomisar mis pertenencias porque yo no fui a eso; fui a cumplir con la justicia a la cual esperaba ellos también se acogieran. Asi que los acompañé y ellos me escoltaron por la ciudad cual delincuente. Mis compañeros de trabajo me veían y preguntaban qué pasaba y yo les decía ‘aún no sé nada’. Cuando llegamos al CAI empiezan a levantar un acta donde escribieron y alegaron cosas según ellos. Me pidieron que colocara mis cosas a un lado para una foto para ellos y después de tomarla me dijeron que mis artesanías y dibujos quedaron incautados por Espacio Público. Que para retirarlos debía pagar una multa. Les dije que me llevaron engañada, que no fui a eso. Yo fui a chequear mi estatus en el país y me dijeron que ellos no tenían nada que explicarme, más que yo debía dirigirme a esa oficina y mirar cómo pagar el bodegaje de las cosas. Quedé fría y me quedé mirando todo lo que hacían y leí lo que escribían en el acta, que no era lo que pasó y en ese mismo momento pensé que debía apelar esa decisión. Fue cuando leí que me encontraron ocupando espacio público, cosas que no pasaron y tenía testigos. Colaboré sin muchas palabras. Se quedaron con toda mi colección, toda mi producción de tiempo de encierro en el coronavirus. Me dejaron en cero apenas comenzando diciembre y se llevaron mi esperanza de trabajo luego de un año de estar sin actividad alguna...

“Así que adelantamos las acciones. No hubo ninguna respuesta del Estado, solo ignorar el caso una y otra vez. Hasta que dimos con los jueces indicados que miraron objetivamente todo el proceso desde el principio y fue cuando llegó la justicia de verdad”.