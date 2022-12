Cartagenera, la única mujer en la unidad antiexplosivos en el Caribe

Es un orgullo muy grande sentir que siendo mujer, laboro en este grupo que algunas personas dirán que es un trabajo de hombres, es un trabajo muy duro, muy rudo, pero gracias a Dios me ha dado la sabiduría y la capacidad de aprender y estar en el entorno de esta área de la criminalística”.

Yaira Cuadro Luna.

Y no solo eso

Pero como si no bastara con el riesgoso trabajo que desempeña, Yaira también presta sus buenos oficios al laboratorio móvil de criminalística y hace turnos de 24 horas para inspecciones técnicas en casos de homicidios y otras novedades.

“Siempre estoy dispuesta a ayudar y con esto me han tocado casos duros, como cuando me tocó el caso del compañero que cayó recientemente víctima de un plan pistola. Fue muy duro porque aunque no trabajé con él, a todos los siento como mis hermanos”, relata.

Yaira trabaja sin descanso y por el momento sigue apegada a su pasión por el servicio y a seguirse capacitando. La fisioterapia y la psicología están en su mente como un posible futuro. Lea aquí: El pájaro de mal agüero que hace caer en cuenta el amor por la vida

“Estoy muy agradecida con Dios por tenerme aquí y permitirme disfrutar lo que hago, porque cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo ni sacrificio, sino placer y satisfacción del deber cumplido”, finaliza.

Muy familiar

La patrullera es una mujer de familia y dice que desde que está en la institución siempre ha contado con la bendición de su madre.

“Siempre ha habido temor pero para mi familia soy un ícono de admirar. Todos están muy orgullosos”, dice la patrullera quien indica que su madre Carmen y su hijo Ilian son su principal fuente de energía.