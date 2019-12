Ciberpsicología, que la tecnología no nos enferme

Todos estamos un poco ciberenfermos, ¿o no?

No me digan que no se sienten a centímetros de un infarto cuando no encuentran el celular... Hay quienes simplemente no pueden parar de deslizar el dedo sobre la pantalla del celular para ver Instagram o Facebook porque sí, ansiosos aunque busquen... ¡nada!, porque no buscan nada; otros se concentran tanto y tanto tiempo en el celular que terminan por ignorar a cualquiera que les hable en el mundo real, tangible y cotidiano que está afuera de la pantalla, incluso llegan a ignorar el mismo mundo, el de verdad verdad.

Esa última práctica, cuando es sostenida y crónica, se llama phubbing o ninguneo; al temor crónico de ser ignorado en redes sociales se le conoce como phomo. Si te da miedo no tener celular, padeces nomofobia (no-mobile-phone-fobia) o quizá sufres el Síndrome del doble clic o apnea del WhatsApp (si necesitas comprobar compulsivamente esta app buscando mensajes). ¿Y sabes qué es el Síndrome de la llamada o mensaje imaginario? Es cuando tu cerebro te hace imaginar que escuchas el tono de una llamada o un mensaje o que el celular vibra.

Quizá no conocías los nombres de estas afecciones, ¡pero sí que sabes cómo se sienten!, entonces también deberías aprender que existe una disciplina encargada de atender todos los ‘males’ derivados de las nuevas tecnologías: la ciberpsicología es la atención psicológica que cubre la interacción con tecnologías; además se define como el estudio de nuevas patologías y trastornos condicionados por tecnologías interconectadas.

Arantxa Duque, directora del Grado en Psicología de la Universidad Internacional de Valencia, España, explica: “Han emergido nuevas patologías a consecuencia del uso intensivo de dispositivos (...) La ciberpsicología ahora aparece como un campo de estudio emergente a nivel global, que se hace cada día más necesario”.