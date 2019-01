Colombia: un triste país feliz

Si bien la sonrisa no es un escudo contra el horror, vendría a ser la mejor herramienta para combatir todo en la vida.

Recordé a la lideresa asesinada en Santa Marta, la señora Maritza Quiroz. Según los medios, era querida en su comunidad porque se dedicó a buscar que se restablecieran los derechos de decenas de mujeres afro desplazadas. Su foto, donde aparece con una sonrisa encantadora, me arrugó el alma.

Me pregunté cómo era la vida de don Antonio hasta ese momento. ¿Será que antes de eso tuvo una vida feliz?

Hace unos días vi una noticia que me estremeció el cuerpo al punto de sacarme lágrimas. En Santa Cruz, Atlántico, unos tipos descuartizaron a un anciano de 77 años. Se llamaba Antonio Abel, y fue asesinado presuntamente para robarle su cultivo de yuca.... Unas yucas. Unas simples yucas.

***

En general, las condiciones para que haya felicidad son: gozar de buena salud, amor, libertad y comodidad económica, pero aun con todo esto, ponerse de acuerdo en una definición es difícil. “Aunque estas condiciones son más o menos indispensables, se pueden presentar todas sin que seamos felices; es decir, al intentar definir lo que sea felicidad, estas condiciones son necesarias pero no suficientes”, dice el filósofo Jean-Paul Margot.

“Colombia, según los diferentes rankings, está entre los países más felices del mundo. En el ranking de la Organización de Naciones Unidas está en el puesto 37, lo que es un puesto bueno. ¿Cuál es la diferencia de estas evaluaciones o por qué ocupamos mejores puestos que en otros? Ocupamos los primeros lugares cuando se pregunta sobre la felicidad subjetiva o cuán felices nos sentimos. La evaluación de la ONU, por su parte, contempla ingresos per cápita, expectativa de vida o niveles de corrupción”.

“Si se mira por estratos hay muchos matices. Se evidencia una gran brecha en los niveles de felicidad entre hombres y mujeres de estrato 1. Mientras las mujeres de estrato 1 tienen un nivel de felicidad de 7,9 puntos sobre 10, los hombres de estrato 1 tienen un nivel de felicidad de 8,5, siendo los más felices del país. Sin embargo, no es así con las mujeres del estrato 1, quienes junto con las del estrato 6 tienen los niveles más bajos de felicidad con 7,9 sobre 10. Las mujeres del estrato 3 son las más felices, con 8,4 puntos. Son seguidas por las del estrato 4, con 8,3 y las del estrato 2 con 8 puntos”.

¿Por qué los colombianos somos felices?

Sí se puede ser feliz, atravesando por las peores situaciones de la vida, dice Andrés. “Y no hablando de emociones placenteras, sino de felicidad permanente (un estado)”.

“Hipotéticamente hablando, sin haberlo estudiado en profundidad, puede ser que esa capacidad de adaptación no facilite un desarrollo más fuerte. Es una posibilidad, podría ser”.

***

Volví a pensar en don Antonio. Tuve esa extraña sensación de que habría podido hacer algo por él y no lo hice. Al leer la noticia por primera vez, me apagué, pero solo por minutos. Luego un meme me hizo reír.

Me sentí culpable.

Para mí, la felicidad en Colombia no viene siendo más que la “superación de cualquier clase de horror”. ¿Eso debería ser?