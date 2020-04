¿Cómo afrontar el reto de enseñar en casa?

Sí, si fuéramos videntes estaríamos preparados para los días tan extraños que hoy vivimos. Pero no, a todos el COVID 19 nos ha tomado por sorpresa, incluso a la educación. ¿Papá, mamá, guiar o enseñar a sus hijos lo que aprenden en el colegio es tan sencillo como parecía? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo está afrontando ese reto?

***

“Realmente no ha sido una experiencia tan traumática”, dice Sofía, madre de un pequeño estudiante de primaria. “Yo lo que he intentado hacer es que mi hijo no pierda la rutina. El reto para mí era explicarle a él cómo tenía que hacer sus cosas, ver cómo explicarle y que lo entendiera: quizá transmitírselo, no sabía bien cómo hacerlo entender”, señala sobre su experiencia, esa que comparte con miles y miles de papás y mamás o acudientes, a quienes el confinamiento les ha llevado a estar más cerca de sus hijos, pero también servir de guías en las clases a distancia. “Creo que me quedé esperando otro tipo de dinámicas como videos, que le enseñaran más que un simple taller, porque lo que hicieron fue mandarle una cantidad de talleres. De hecho, lo que más critiqué de los talleres era que había que imprimirlos, los profesores daban por hecho que todos los estudiantes tienen impresora. Lo cual no es así, buscar una impresora fue difícil, pero bueno, finalmente lo conseguí, era una cosa absurda porque el taller que estaba virtual tú lo tenías que imprimir para tomarle fotos y mandarlo de nuevo virtualmente, como que fue extraño eso. Pero bueno, en general bien, al final creo que superé la prueba. Ahora esperamos que todos regresen a clases virtuales el lunes”, sostiene. (Lea aquí: Así será el regreso a clases en los colegios de Cartagena )