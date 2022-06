¿Cómo eran las campañas políticas antes de las redes sociales?

El cadáver de Luis Carlos Galán ni siquiera estaba tres metros bajo tierra cuando aquello ocurrió. El 20 de agosto de 1989, dos días después del magnicidio del candidato presidencial, uno de los hijos del caudillo, Juan Manuel, expelía su dolor en el discurso que pronunció en el funeral.

“Quiero decirle al doctor César Gaviria, en nombre de mi familia y del pueblo, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con el respaldo para que sea usted el presidente que Colombia necesitaba y quería”, sentenció.

No hubo periódico ni noticiero televisivo que no mostrara la imagen del huérfano de 17 años aplastado por el dolor, sus palabras retumbaron en la radio y prácticamente determinaron los resultados de las Presidenciales de 1990. Gaviria, quien hasta ese preciso momento había sido el jefe de debate de Galán y exministro, se convertiría en el primer mandatario del país pese a que no era tan famoso más allá de su Risaralda natal.