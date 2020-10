“Con cáncer de seno a los 36 años, creer en Dios me salvó”

“Recuerdo que un cliente era el padre de Claudia Bahamón; el señor Germán, él me dijo: Usted no se va a morir, usted es muy bella, vaya y luzca su calva”.

“El cáncer permitió que yo me acercara más a Dios, el centro de todo es Él. Pensé entonces que si yo estaba haciendo las cosas con actitud, no podía pasar nada malo y, si algo pasaba, yo iba a estar fortalecida”, dice.

“Perdí mi trabajo porque renuncié para trabajar independiente, y después de un mes me diagnosticaron. Quedé en la calle, yo, madre cabeza de familia, no tenía ahorros. Decidí hacer una rifa y vi la misericordia de Dios”, agrega.

“Pensé: ‘Me voy a morir. ¿Cómo me está pasando esto a mí?’. Era una persona activa que hacia ejercicio, me cuidaba, físicamente estaba bien... Mi alimentación era buena. Eso sí, manejaba un nivel de estrés bastante alto, cosas a nivel personal y familiar”, empieza.

Ella siempre acostumbraba a hacerse exámenes de todo tipo, también en los senos, pese a no tener antecedentes familiares de cáncer. Cuatro meses después de su última ecografía tenía esa masa y esa extraña sensación de que algo no iba bien.

“Creer me salvó”

Le hicieron quimioterapia, fueron ocho meses de tratamiento para reducir el tumor y cinco cirugías posteriores. Durante el tratamiento, hizo amigas que perdieron la batalla a medida que pasaba el tiempo.

“Haber padecido cáncer de mama ha dejado en mí un camino lleno de experiencias y aprendizajes, un camino de amor por la vida. Pude identificar claramente cuál es mi propósito terrenal, también he aprendido a perdonarme por las veces que me hice daño y no amé lo suficiente, yo no era prioridad. Aprendí a amar mi cuerpo, a amarme a mi misma sin censura y con todo el valor del mundo sabiendo que soy única. La vida es bonita, con todo y estas cosas.

“Hoy vivo sin prisas. Cuando eso pasó, tuve insomnio, me di látigo, nos maltratamos y no somos capaces de amarnos, y el cuerpo se enferma.

“Hoy les digo a las personas que las amo y que las quiero, como si fuera mi último día”.