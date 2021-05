Crónica de grandes protestas: Cartagena no es una caterva de vencejos

Pedro Adán Brioschi.//Cortesía.

Un piquete del Batallón Sucre y agentes de policías se enfrentaron a los manifestantes en aquellos días de diciembre. El 11 de diciembre fue sangriento, porque la Policía disparó contra los manifestantes indefensos, muchos de ellos murieron al instante entre las ráfagas de los disparos, y otros quedaron heridos. El conflicto pasó a mayores y el pueblo enardecido se armó de machetes, enfrentando a las autoridades. El arzobispo intentó defenderse diciendo que estaba autorizado por el papa, y esos bienes le pertenecían porque los había adquirido, pidiendo limosnas en Europa, que Cartagena no le había aportado a nada en sus bienes raíces. Muy pronto, el pueblo sabría que los diezmos de la iglesia los prestaba el arzobispo al interés, y con ese dinero había amasado una enorme fortuna que le permitió comprar muchas casas en el Centro amurallado y crear unas accesorias en Santo Domingo, muy cerca de su iglesia y la Catedral, y también tenía en arriendo muchas casas. Los cartageneros declararon al arzobispo persona no grata y pidieron que se fuera de la ciudad. Las marchas y las protestas siguieron. El gobernador destituyó al comandante el coronel nicaragüense Carlos Díaz, a quien casi lincha el pueblo cartagenero, y lo dieron por preso en el Batallón Sucre. El editorial del periódico El Porvenir, al referirse a los acontecimientos sangrientos del 12 de diciembre señalando que la venta de los bienes de la iglesia fue anulada, decía: “...y falta ahora el cumplimiento del más grande anhelo del pueblo cartagenero: la ausencia de la ciudad y para siempre del arzobispo Brioschi, quien ya no es persona grata para nosotros, porque donde quiera que lo veamos, lo veremos tras el velo rojo formado por la sangre de los hijos de Cartagena sacrificados villanamente por la policía”. En el mismo periódico había un aviso que decía: “Al pueblo: si a las 11 del día de hoy no se le da cuenta al pueblo de lo que se haya resuelto sobre los edificios de la Iglesia católica que proyecta vender el arzobispo Pedro Adán Brioschi, a las 12 m. debe congregarse en el mismo lugar donde ayer asesinaron a varios ciudadanos para protestar por la proyectada venta”. Firman: los directores del Mitin”.

Uno de los comisionados que dialogó con el arzobispo le pidió que abdicara a su mitra, y ante la terca reacción del arzobispo, que creía tener la razón sobre su proceder y su defensa de sus bienes raíces, le advirtió que por su culpa Cartagena derramaría más sangre. El pueblo estaba de pie frente a la protesta, pese a sus muertos. Y no se fue a la casa hasta ver que en la Notaría Primera se había anulado la escritura de venta de los edificios, lo que generó una explosión de júbilo por las calles de Cartagena. El arzobispo tuvo que salir escoltado de la ciudad y embarcarse sigilosamente rumbo a Panamá. Allí se quedó para luego viajar a Roma. Desde allí envió cartas insultando a sus adversarios en Cartagena, justificando su conducta y diciendo que no había actuado de mala fe.