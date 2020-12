Cuando el mundo tenía palabra de gallero

Cuando un ser humano mencionaba que lo que estaba diciendo eran palabras de gallero, había ya una confiabilidad entre montunos y más tarde, entre citadinos. No sé en qué momento de la vida y de la historia, las palabras de gallero se fueron resquebrajando hasta no significar nada. Con la palabra de gallero se hacían convenios comerciales, se establecían relaciones humanas y amorosas y se legitimaban compromisos en un plazo, como quien estaba firmando un documento público ante el notario del pueblo. Aquel campesino, el que le dijo aquella frase a mi padre, le prometía que en un momento del verano regresaría a casa a pagarle sus servicios como abogado de pobres y llegaría puntual, como solían serlo los campesinos sinuanos y los hombres de palabras de gallero. El campesino llegó en la fecha acordada y en el mes previsto y tocó a la puerta. Traía las abarcas reventadas de tanto cruzar lomas y veredas y la camisa ripiada en el cuello de tanto entrar y salir por cercas de alambres de púas. Mi padre lo recibió con un vaso de agua, porque traía la cara asoleada y la respiración dificultosa. Y lo invitó a sentarse en aquellas viejas sillas de madera con un respaldo de cuero que aún dejaban ver las señales del hierro marcado en la piel de las vacas y, sobre ellas, el carpintero que las hizo grabó pétalos de flores y geometrías secretas de su tribu. Así que, al derribarse sobre la silla como un gladiador que ha perdido sus fuerzas, era como si el sembrador se hubiera recostado sobre la dura y tierna panza de una vaca invisible. “Le traje lo que le prometí”, dijo aquel campesino masticando cada una de sus palabras, con un cansancio insondable más allá de su cuerpo. Señaló hacia la puerta y le mostró a mi padre que había traído lo que para él era su tesoro más preciado, más allá del oro del mundo y más allá de cualquier transacción comercial. Eran unos sacos de fique llenos de ñame, yuca y plátano, y tres guacales con siete gallinas vivas que parecían muertas, también abrumadas por el solazo de ese viaje por caminos de herradura. —¿Y esto qué es?, preguntó asombrado mi padre. —Esto es para usted, doctor Tatis. Mi padre, sorprendido por el regalo, dijo gracias, pero no imaginó que aquel fuera el pago de una deuda contraída. El campesino le explicó que en su pobreza no tenía maneras de conseguir dinero para pagar, pero, para él, las gallinas y lo que había sembrado toda su vida eran parte de su tesoro invaluable. “Allá, en la loma, vivimos en la pobreza más íngrima”, dijo. Jamás había escuchado aquella palabra: íngrima. Y la sola pronunciación arrastraba en sus labios la sola y más tremenda de las soledades, la de estar con uno mismo, en las buenas y en las malas.

Mi madre, que estaba en el patio, percibió la llegada del campesino y presintió en aquella escena algo terrible y dijo una palabra que también quedó dentro de mí: “Honorio, ¿cómo vas a aceptar que te paguen con gallinas? ¡No te dejes bagaciar!”. Mi padre, con aquella humildad franciscana, solo escuchó al campesino y volvió a oír de sus labios la frase: “Vine a traerle esto, porque yo tengo palabra gallero y no podía quedar mal conmigo”. Allí entendí que la palabra de gallero no es para quedar bien con los demás por apariencia o vanidad, sino con la integridad del ser humano. Es con uno mismo el asunto. Esa pureza empieza con uno mismo. Mi padre vio la contrariedad de mi madre, pero él fue comprensivo con el campesino y, al final, terminaron apretándose las manos y diciendo otra vez: “Es que usted también tiene palabra de gallero. Algo me lo dijo en mis oscuras entendederas”. Mi padre recogió los guacales de las gallinas y los sacos de ñame, plátano y yuca. Y cruzó al patio, que estaba ya perturbado por la contrariedad de mi madre. Le recordó aquel día que él, con mucho sacrificio, había estudiado Derecho en la Universidad de Cartagena y que le abochornaba ver aquella escena de ese campesino pagándole sus servicios con gallinas. Mi padre, comprensivo y sacerdotal en los momentos más difíciles, no se inmutó, le dio la razón a mi madre, pero sin generar mayores conflictos y nos dio a entender a todos en casa que no había una sola respuesta para resolver los problemas y, en el caso de ese campesino, había una palabra que nos enorgullecía a todos: la confianza pura de quien sale de la tierra a honrar sus propios frutos y en su franqueza desnuda prevalecían unos méritos humanos que tanta falta hacen en la Colombia de hoy.

La palabra perdida

Muy pronto descubrí que no todo el mundo tenía palabra de gallero. Y, sin llegar a ofender a nadie, el día que se nos dañó el viejo radio alemán de la casa -que era un armatoste con tubos al aire libre-, fuimos a llevarlo a arreglar y el técnico nos dijo: “El jueves vengan por el radio, que estará arreglado”. Le preguntamos si en la mañana o en la tarde. “Por la tarde”, dijo. Llegamos el jueves en la tarde y el viejo radio estaba en el mismo lugar donde lo habíamos dejado la semana pasada. Fuimos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, y el radio ya no lo vimos allí, sino en otro lugar, con las tripas afuera, pero no había señales de que lo estuviera arreglando sino desarmando. Tanto mi padre como yo perdimos la batalla contra aquel técnico sin palabra de gallero, incumplido e irresponsable, que, al final, se robó el viejo radio que nos alegraba la vida en la casa y en el que entraban las señales del mundo. Luego nos ocurrió con el zapatero sin palabra de gallero que había puesto un letrero en su negocio: “No respondemos por zapatos que no se reclamen en noventa días”. No había que esperar los noventa días porque en su montaña de zapatos se perdían los zapatos más recientes y no respondía ni por él ni por los zapatos. El mundo se fue llenando de gente así, sin palabras de gallero, que dicen sí cuando es no y dicen no cuando es sí. Que hablan para encubrir o engañar, para distraer, para aplazar, para incumplir, para engañar. Es el mundo que vivimos, lamentablemente.

La confianza empeñada

Siempre me pregunté qué tenían los galleros que cumplían con su palabra. No conocí al gran gallero Nabonasar, de Cereté, al que Adolfo Pacheco le compuso una de sus bellísimas canciones titulada ‘El cordobés’. El viejo Nabo, que tenía palabra de gallero, quería regalarle a Pacheco uno de sus mejores gallos de pelea a cambio de una canción. “Palabra de gallero”, dijeron los dos al salir del patio donde habían más de cien gallos criados en más de veinte años de consagrada devoción gallera. Ver a un gallero acariciando el plumaje de sus gallos y bendiciendo como un niño sus espuelas, es una escena que me impresiona. Llegan a amar tanto sus gallos de pelea que terminan pareciéndose a ellos mismos. Una tarde pasé por Cereté y me detuve en un viejo patio de una casa donde había muchísimos gallos de pelea. Tal vez era la casa de Nabonasar cuidada ahora por algunos miembros de su estirpe que siguió cuidando de aquellos gallos, después de la muerte de Nabo. Cuando Nabo entraba al patio, el cielo se llenaba de plumas de todos los colores. Ya le conocían las pisadas y lo saludaban como a un rey en su gallinero. En mi familia paterna hubo galleros y supe la historia que uno de mis parientes recogió un gallo desahuciado que había perdido todas las batallas y su dueño lo había tirado a que se muriera en la basura, y mi pariente lo recogió y lo cuidó hasta convertirse en un valiente gallo de pelea, y su antiguo dueño no podía creer que era el gallo que había salido victorioso y celebrado en tarde de gallos.

Epílogo