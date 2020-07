Cuestión de acento... y de resistencia cultural

“¿Sabes qué es un acento extranjero? Un símbolo de valentía”. Esa frase de Amy Chua, abogada y profesora de la Universidad de Yale, se ha quedado dando vueltas en mi cabeza desde que la leí.

La frase está en uno de los diálogos de su libro ‘Himno de batalla de la madre tigre’ y con ella la autora intenta explicar a sus hijas el coraje que hay en quienes viven en un país distinto a donde nacieron y se criaron, y que con solo exhibir su acento en un contexto en el que es considerado extraño, reivindican la hazaña personal que los llevó a abandonar un territorio seguro para aventurarse en la incertidumbre de estar lejos de lo conocido.

“(Los extranjeros) son personas que cruzaron un océano para llegar a este país”, complementa Chua en la lección que le da a sus hijas. Y Chua tiene toda la razón en cuanto a la valentía que reside en todo aquel a quien etiquetan como inmigrante. Pero sí que es cierto que tampoco es necesario abandonar tu propio país para que tu acento tenga que convertirse en un instrumento de protesta. Basta con desplazarse unos cientos de kilómetros de la región de origen, especialmente hacia la capital de un país, para que se asuma como una verdad absoluta aquello de que el forastero habla raro.

Aunque la leí hace algunos años, recordé la frase de Amy Chua hace una semana mientras escuchaba la entrevista que en la W Radio le hacían a Álvaro Tatis, presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. Pese a que hablaba sobre la pertinencia de demoler o no el edificio Aquarela –un embrollo administrativo que parece no tener fin, pero que no interesa en este artículo–, me deleité oyendo al ingeniero argumentar sus ideas con su acento cartagenerísimo, “golpeao”, carente de eres intermedias y de dés al final de cada palabra... en medio de un espacio radial de máxima audiencia nacional y, sobre todo, cachaquísimo.

Aunque su entrevista fue realizada vía telefónica desde Cartagena, me pareció muy importante la participación del ingeniero Tatis en aquel programa, porque su dicción no era en absoluto una que pretendiera ajustarse a ese formato establecido que muchas veces se asume sin discusión, en el cual el hablante provinciano “debería” adaptar su acento para alcanzar una neutralidad tácitamente exigida y así encajar en codiciados espacios de la élite capitalina, que a este caso son los grandes medios de comunicación. No se trata de imitar el acento de la capital, sino más bien de acomodarlo en busca de una aparente corrección.

Quizás no somos conscientes, pero el ingeniero Tatis fue reivindicativo simplemente hablando “golpeao” a nivel nacional. En definitiva, siendo fiel a su identidad cultural independiente del escenario en el que se estuviera comunicando.