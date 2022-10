¡De admirar! Mujer mecánica cartagenera revela los secretos de su historia

Estephany Cabrera López.

“El papá de mi hijo y yo éramos jóvenes, él tenía 17 años y yo, 16. A mí me ha tocado luchar con mis tres hijos desde pequeños. Mi hijo mayor y el último son del mismo padre. Cuando terminé el bachillerato, se me presentó la oportunidad en la Fundación en el programa Madres egresadas, en el que llaman a las mamás después de tener a sus hijos para darles la oportunidad de estudiar. Yo estudié Técnico en Logística de Alimentos y Bebidas. Ejercí la profesión en diferentes áreas, trabajé en un hotel como camarera, en eventos como mesera, después de la carrera duré un año trabajando y de ahí para acá se me complicaron las cosas”, contó.

En cuanto a sus sueños y cómo se ve en un futuro, ella respondió: “A mí me gusta el trabajo. Hay mucha gente que llega aquí y se sorprende porque nunca había visto a una mujer que polarice, y eso me llena de motivación”, pero la verdad su mayor anhelo es ser odontóloga.

Ahora gané ventaja: instalo una cámara perfectamente, las luces, las plumillas, los sensores, sé destapizar un carro, bajar las defensas, poner unas exploradoras... A diferencia de antes, que me daba miedo un carro... ni para prenderlo”, recordó Cabrera, y añadió que en febrero empezó a trabajar directamente con el almacén. Y no solo ha aprendido, más importante aún: ahora responde por su trabajo de forma independiente.

Más adelante tuvo la oportunidad de estudiar en el Sena HSEQ, solo le faltó hacer las prácticas pero en ese momento decidió darse una segunda oportunidad con el padre de su hijo mayor y quedó embarazada. “Al niño lo planeamos, pero las cosas no salieron bien, fue un embarazo muy complicado y no pude hacer las prácticas, me separé de él”, reafirma.

La crisis la invadió por completo. Estephany tuvo que alquilar su casa y se mudó donde su abuela, tiempo después regresó al negocio de las galletas, esta vez las repartía en una bicicleta en Olaya Herrera, incluso tuvo una ruta que llegaba hasta el barrio Flor del Campo, pero sus planes se arruinaron con la pandemia. Se cayó el negocio de las galletas, los recursos que le quedaban los invirtió en alimentos, en ese tiempo se conoció con su actual pareja y entre los dos empezaron a ayudarse, incluyendo las ayudas brindadas por el Gobierno con Familias en Acción. Lea también: Él es Miguel Torres, el cartagenero detrás de ‘Encanto’, la película

El mensaje de Estephany a quienes creen que no se puede salir adelante es el siguiente: “Tengan fe. Dios siempre está con uno. Poquito o mucho, a veces uno cree que está mal pero hay otra gente peor... Es duro, pero uno no puede rendirse, menos si tenemos hijos, ellos son mi motivación, a veces no les dedico el tiempo que merecen, pero todo lo que hago es por ellos. Yo les muestro mis manos y les digo: el trabajo que yo hago es digno, aparentemente no es de una mujer, pero lo hago porque ustedes me necesitan y eso no me da pena porque cuando cobro mi quincena tengo para suplir mis necesidades”, concluyó la mecánica.