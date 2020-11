Diego Garcés, el cazador del rayo verde

La partida

Diego Garcés no creyó jamás en la muerte. Confiaba en que el final, que todos llamamos muerte, es apenas otro nacimiento hacia una estación que desconocemos. Su partida deja, además de la terrible sensación de pérdida en la vida de Cartagena, la recordación cotidiana de que somos criaturas frágiles, siempre frágiles y no solo por la coyuntura histórica que vivimos, sino porque somos piel de ese universo que renace, como una maravillosa experiencia mutante de formas. Vivimos aprisionados en un cuerpo frágil, somos parte de un universo que desconocemos, habitantes invisibles del párpado secreto de Dios o inquilinos pasajeros de esa naturaleza prodigiosa en la que conviven los cuatro elementos. Diego no se mortificaba por la muerte, porque su existencia la vivió a plenitud, sin miedos, sin cortapisas, con vuelo sostenido.