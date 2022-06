Dina Castillo, una chelista en Turbaco

Dice que la música fluye entre sus venas. Su bisabuelo paterno era trompetista en una banda de viento de San Pelayo. Ramón Castillo, su padre, nació en Turbaco. Rosario González, su madre, en San Antero. Ella se recuerda cantando siempre, desde los cantos litúrgicos y los coros de la iglesia de Turbaco, en donde nació el sábado 12 de julio de 1986 a las 11 de la noche. De sus padres dice que ha heredado la nobleza, sencillez y afecto de su madre, y el temple decidido de su padre. Mientras la madre es muy emocional, el padre es firme y tiene la obstinación de que cuando dice no, es no. Ella comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, en su transición a institución universitaria. Ella quería estudiar violonchelo, pero no había profesor de violoncelo en ese entonces, sino profesor de contrabajo. Sus maestros contrabajistas fueron Adalberto Marrugo e Ignacio Reyes. Llegó de España el profesor Diego Valbuena, violonchelista, y él impulsó la vocación de Dina por su instrumento, al tiempo que se destacaba con su magnífica voz. Todo empezó cuando Jesús María Ruiz, trompetista de la banda de Repelón, Atlántico, llegó a tocar en las fiestas de corralejas de Turbaco, y se enamoró de Esther, su bisabuela, En su casa se encantaban escuchándola cantar, le decían La Piponcita, porque siempre fue delgada. En el Instituto Musical de Bellas Artes tuvo de profesora a la soprano Margarita Escallón. Su madre quería para ella un destino distinto a la música, temiendo que una mujer que eligiera la música pasaría menos tiempo en casa. Le sugirieron que se matriculara en Odontología, pero ella se resistía, y al hacer el examen, no lo pasó.A Algo dentro de ella se oponía al destino de odontóloga, mientras que al matricularse en Bellas Artes y hacer el examen para inscribirse en piano, el director Rupert Sierra le dijo al poco tiempo que había aprobado, y que al verla tuvo el pálpito de que aquellas manos largas eran las de una chelista. Desistió del piano luego de un accidente que le inmovilizó uno de sus dedos, y el instrumento la estaba esperando desde antes de entrar a la institución. Rupert le trajo el chelo y al entregárselo en sus manos dijo con una ceremoniosa convicción: “Tú vas a hacer chelista. Apenas lo escuches cantar, verás que es el amor de tu vida”. Al evocar estas palabras siente que en verdad ha sido un amor que no la ha defraudado en su vida. El chelo le depara una serenidad balsámica. Dina ha participado en las clases magistrales del Cartagena Festival Internacional de Música.