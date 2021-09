Boybeck, empresario y dj con solo 10 años

“Me siento feliz de ser emprendedor, porque hay personas que ya son adultas y no saben el rumbo que quieren para sus vidas. Y yo sé que me quiero dedicar a la música, bueno, al menos por ahora. Mi llamado, más que todo, es para los adultos que tienen niños: deben cuidarlos mucho y apoyarlos en las ideas que tienen, porque las ideas de ellos son las ideas del futuro”, dice BoyBeck.

“Cuando empecé, decidí hacer un videoclip, un logo. Mi papá es como mi productor e ingeniero de sonido y mi mamá es como mi mánager y jefe de prensa y pues, lancé mi primer sencillo con un videoclip y cuando eso pasó en las redes y medios de comunicación, algunas marcas me empezaron a ver y decidieron llamarme, así que empecé a tocar para lanzamientos de productos y así”.

“Para mí era un hobby, pero después pensamos, junto a mi familia, que sería chévere adaptarlo como modelo de negocio porque, además de la música, cuento con buenas actitudes al subir a un escenario y siempre me he sentido seguro, así que decidímos hacer este proyecto llamado BoyBeck.

“Desde niño, he sido influenciado por el rock, la música clásica, el jazz, pero al final quise decidirme por la música electrónica.

El orgullo de sus padres

Ángela explica que junto a su esposo, Ricardo, le vieron potencial a su hijo desde que nació. “Pensamos que todos los niños son un tesoro, eso sí, depende de los padres y los cuidadores cómo los pulen y a mi hijo lo hemos acompañado en el camino de todo lo que le gusta. Cuando era niño, quería jugar béisbol, así que lo acompañamos. Su papá es cubano, así que creímos que se inclinaría por ese lado pero no. Debido a la influencia que tuvo en él la música cuando estaba en la barriga y yo tocaba en una sinfónica, y toda la estimulación tan fuerte, él decidió que se quería ir por ese camino.

“Desde siempre lo criamos escuchando sus ideas. En pandemia dijo que queria parar su proyecto y lo apoyamos. Este es un ejercicio de escuchar y ayudarle a tomar buenas decisiones”, explica Ángela.

Sobre esos momentos en la pandemia, el pequeño dj no se quedó quieto. “Me hizo falta ir a tocar en diferentes lugares pero tambén aproveché ese tiempo para empezar a hacer otros sencillos y de hecho, muy pronto voy a lanzar algo nuevo”, añade el pequeño.

“Mi deseo es que se acabe esta pandemia para tocar presencialmente, visitar a mi familia y hacer muchas cosas que en estos momentos no se pueden”.

Recuerda su primer toque: “Fue en Cartagena, así que invité a mis papás al Hotel Las Américas. Con esas ganancias, compré más equipos, invertí y compré unos controles para mis juegos (ríe). Siempre me han dicho que la disciplina supera al talento y que puedo tener mucho talento y ser un ben músico, pero si no tengo disciplina, no lograré mucho en un futuro”.

Justo esa disciplina la imparte en el diario vivir. Desde las siete y media de la mañana hasta la una de la tarde, tiene clases. En la tarde saca a pasear a su perrita y desde las tres o cuatro hasta las seis, practica con su música. Además, le gusta dibujar, programar, juega fútbol, básquetbol y toma clases de pintura (¡wow!).