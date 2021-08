Los duelos de cada día

Yola, mi madre, se asusta cuando suena el teléfono. Desde que empezó la peste, en marzo de 2020, el teléfono no deja de sonar para noticias tristes. No ha terminado de orar al amanecer cuando el desayuno se perturba con un duelo en la familia. Hemos perdido la cuenta de los parientes que se han ido. Yola siente que la vida ha sido despiadada en estos dos últimos años con ella y con el mundo. No ha perdido la fe y ha resistido a sus 86 años, pero a veces ve flaquear sus fuerzas, cuando la abruman con la sorpresa terrible de un nuevo muerto. Pero junto a la tristeza de lo inexorable está el sentimiento de culpa porque aplazamos un encuentro que no pudo darse. En la familia, ella ha sido una mujer con un ímpetu descomunal para reunir a toda la parentela dispersa, incluso, a quienes se resisten a ser convocados por su viejo sueño de celebrar la vida y regresar a su pueblo natal (Sincé) o volver a Sahagún, donde están enterrados Escolástica y Ricardo Ulises, sus padres. Hace unos años le propuse celebrar su cumpleaños en Cartagena e hicimos una lista de invitados: la lista sobrepasaba el medio centenar de parientes, y a medida que se acercaba la fecha de celebración, aumentaba con viejas y recónditas amistades que había dejado de ver. Los dos últimos cumpleaños de mi madre han sido los más solitarios y virtuales, por la peste, pero antes de sus ochenta, los celebró con mariachis, guitarras, arpas, gaitas y acordeones. El arroz con pollo, el mote de queso y el mote de guandul, el postre de natilla, el queso y el ajonjolí nunca han faltado en casa. La peste y los duelos aplazaron los encuentros. (Le puede interesar: Crónica de despedidas: el duelo de la peste en el Caribe)

Duelos y relinchos

El primero en irse fue mi primo hermano José Ricardo Rodríguez Guerra, que vivió con nosotros cuando era un niño y era como un hermano. Venía batallando contra un cáncer, pero los días fatales de la pandemia, con sus hospitales llenos de enfermos de coronavirus, aceleraron el proceso de su deceso. Estuvo hospitalizado en la primera ola y volvió a estarlo en medio del colapso, resistiendo siempre con una sonrisa en los labios, pensando en sus caballos y en su tierra sembrada de milagros, hasta que se fue apagando, como su madre Silvia Guerra, luego de comerse una totumada de mote de guandul, porque era preferible que llevara el sabor exquisito de la tierra al cielo. Y José Ricardo tenía un apetito tremendo con todos los manjares ancestrales. Nunca le faltaron el suero, el queso y el ajonjolí, y las eternas bolitas de leche que solo se amasan con ese amor proverbial en los patios prodigiosos de Sincé. En el amanecer en que mi primo José Ricardo iba a morir, los caballos empezaron a relinchar con tanta intensidad, mordiendo el aire con sus belfos sedientos, como si presintieran que iba a partir. Los presagios eran terribles y mis primas solo me decían que José Ricardo estaba apagándose lentamente, y se aferraba a la vida, pese a los inmensos dolores en el cuerpo que le habían arrebatado el ímpetu sobrenatural de recorrer a caballo los confines de su tierra. Junto a Hugo Sierra, en la Casa de la Cultura de Sincé, descubrimos la foto de Chú Rodríguez, el padre de José Ricardo, jineteando el atardecer en la plaza de arena como garrochero en una corraleja cuando era un muchacho.

Casa de los abuelos

La casa de Leonor Guerra Vergara es tan bella, grande y auténtica, es una espléndida arquitectura campesina, que nos recuerda las casas tradicionales de las sabanas, y todo el que llega a Sincé se detiene a verla por fuera y pide permiso para verla por dentro. La casa sigue intacta, como hace más de siglo y medio, con su aljibe rumoroso en el patio del tiempo, y sus palmas bien entretejidas con arte, con sus finos bahareques alineados, un remanso de sombras que no necesita de abanicos ni aires acondicionados porque el viento flota allí como si uno estuviera en medio del paraíso de los árboles en el séptimo día de la creación. Por la belleza natural de la casa conservada en el tiempo, el Ministerio de Cultura no dudó en declararla patrimonio cultural de la región. Le dije a Leonor que deseaba dormir en su casa, tan solo para soñar con mis ancestros que aletean entre las sombras de ese lugar. Allí, patio con patio, al lado, está la casa que rebasa los cien años donde nació Yola, mi madre, y donde nacieron todos mis tíos, mis cuatro hermanos mayores, y vivieron mis abuelos. (Lea aquí: Alberto Linero en los hábitos del amor)

Una tumba a plazos

Converso todas las mañanas con mi madre después del desayuno y trato de recordar momentos espléndidos vividos por la familia, a pesar de las adversidades. Mirar con ella los viejos álbumes de memorias guardadas, pero entre los intersticios de los episodios, ella adivina las oscuras y sobresaltadas realidades del mundo, y me sorprende que esté al tanto de todo y me asalte con preguntas: ¿Te enteraste de que murió Carlos Guerra? ¿Te enteraste que murió Yadira Guerra? ¿Te enteraste de que murió la hija de Rafael Merlano? Sí, le digo. Estoy enterado de los infortunios y los pesares de la familia, pero trato de no abrumarla, con la discreción que debe tener el dolor y el sufrimiento ante la pérdida de seres queridos. Yola habla con Dios a viva voz desde temprano, como si conversara con un ángel de carne y hueso al pie de su alcoba. Nos encomienda a todos antes de que canten los gallos. Le pide tantas cosas, desde las más pequeñas hasta las grandes e ilusorias, desde no desamparar a ninguno de sus siete hijos y proveerles del pan de cada día, hasta iluminarme cada madrugada con los adjetivos exactos que debo utilizar en mis crónicas. Mis hermanas llaman a la medianoche. Mi madre duerme tarde y despierta temprano. Entre las noticias de mis hermanas, hay duelos y quebrantos, esperanzas, sueños aplazados, y sentidas oraciones en voz alta. Pero nunca falta la ocurrencia de un recuerdo que nos hace reír a todos, más allá de las lágrimas. Me resistí a la decisión de mi madre cuando empezó a pagar a plazos en el cementerio nueve cupos para cada uno de sus siete hijos, y dos para ella y mi padre. Más tarde recordé que ella estaba haciendo exactamente lo mismo que su abuela Matilde cuando mandó a hacer su propio ataúd, muchos años antes de morirse. ¿Quién quiere cremación? ¿Quién quiere tumba?, preguntó mi madre con un realismo estremecedor. Mi hermano Carlos levantó la mano y dijo: cremación. Ese sentido pragmático de la realidad de la muerte me sobrecogió cuando lo supe, y poco tiempo después de empezar a pagar los terrenos funerarios, murió un domingo de marzo, al mediodía, Honorio, mi padre, que, en la noche anterior se preguntaba, mamándole gallo a un vecino, quién de los dos no alcanzaría a comerse el pastel de diciembre. Hacía poco, mi padre había sacado de casillas a mi madre diciéndole que lo primero que haría con su pensión de jubilado era comprarse un enorme y gigantesco cuadrado de queso para devorarlo con yuca harinosa con toda la familia. Mi padre era un hombre con una curiosidad infinita, con un alto sentido del humor, que un día desarmó todos los electrodomésticos de la casa en su curso de magia y electricidad por correspondencia, aprendió a arreglar todo lo que se dañaba, empajaba mecedoras que se desfondaban con el sol, y hacía volar en la palma de sus manos pájaros y mariposas de papel. El 13 de julio, día del cumpleaños de mi madre, la sorprendió con el regalo descomunal de contratar dos bandas de viento de San Pelayo para que tocaran dos horas de porros en la casa. Las bandas se turnaron en sus tandas y al final, mi padre les pidió que remataran con el vals convertido en porro: Tristezas del alma. El lamento de la canción nos estremeció y nos hizo llorar a todos.

Los pasos perdidos

He pensado ir a sembrar una ceiba a la memoria de mi primo José Ricardo y recorrer los pasos perdidos entre Sincé y Sahagún. En 2019 lo vi por última vez. Mi primo me acogió en su casa con una generosidad sin límites y recorrimos juntos el pueblo donde nacieron nuestros abuelos maternos. Al entrar a la casa de Leonor, me encontré con Carlos Guerra, Vergara quien acaba de morir en este agosto, y sentí el aliento perdido de la vieja casa de piso de tierra de mis abuelos. ¡Cuánto nos duelen todos nuestros muertos! Espero dar el abrazo que no nos permitió la peste. Volver a la vieja e inolvidable casa de Leonor, cuyo esplendor tiene vida propia y me recuerda a mis abuelos. Mi hermano Carlos vuelve a esa casa natal de Sincé, pero esta vez gracias a internet. La vida es una colección de esperanzas dormidas. Le digo a mi hermano Édgar que me saque de los cubículos funerarios del cementerio, que no espero irme a morir en esos dos metros de tierra que mi madre paga a plazos, en el cementerio destinado por ella para el descanso eterno de toda la familia. A todo esto, falta un poco del humor de mi padre, cuyos restos reposan en un jardín donde no se devuelven los besos. Le dije a mi hermano que nadie se muere en la víspera y que moriría probablemente en Cartagena cuando el destino y la divinidad lo dispongan, pero antes les pediría a los ángeles que me dejen escribir una novela. Mi deseo es ser cremado y mis cenizas arrojadas al mar.

Epílogo