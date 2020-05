El ‘blindaje’ de los pueblos contra el coronavirus

San Isidro Labrador ya no se paseó por las calles de Guaymaral (un corregimiento de Córdoba Tetón, centro de Bolívar). El santo de los campesinos, aquella imagen pequeña que tiene tantísimos años alimentado la fe de los jornaleros, este año no salió a marchar, en su día, el 15 de mayo, y a escuchar las súplicas de quienes le piden agua en tiempos de sequía y prosperidad cuando no la hay. Tampoco habrá los tradicionales festejos en su honor, pues los esfuerzos de todo el corregimiento, de unos 2 mil habitantes, están concentrados en resguardarse y en evitar que nadie, que ningún forastero penetre sus fronteras, les lleve los males que azotan al mundo y les quite la paz tan pura que respiran y que tantos años les ha costado construir. Sin embargo, la figura del santo patrono sí irá de casa en casa, para quienes así lo requieran, para que pueda ser ‘velado’ y para que sus devotos le hagan sus peticiones. Sé o supongo -más bien- sin temor a equivocarme, cuál será el deseo más recurrente por estos días en Guaymaral. Quizá que aquel cerco de palos y alambre, que instalaron a la entrada del pueblo para que ningún extraño o citadino se atreva a ingresar, les funcione para protegerse del temido coronavirus. También que proteja especialmente a algunos de los suyos, como a Juan Salcedo, uno de los custodios de la verja fronteriza, quien vive armado con un rociador de hipoclorito o desinfectante para esterilizar cualquier vehículo, ya sea moto o carro, al que se le permita la entrada por llevar alimento o por ser propiedad de alguien del pueblo, dos condiciones para poder traspasar la frontera a Guaymaral. “Prácticamente hace unas dos semanas está eso cerrado”, cuenta Gustavo Anaya, quien vive en el pueblo. Es algo que sucede en otros corregimientos cercanos de Córdoba Tetón o de cualquier otro municipio vecino, que a toda costa evitan ser contagiados por el COVID - 19. San Andrés, Sincelejito, Martín Alonso... en general todo el departamento de Bolívar. Casi que en sus 46 municipios, al igual que en sus 344 corregimientos y en 74 caseríos, existe algún tipo de barrera, ya sea con portones rudimentarios, verjas, portillos, vallas, cadenas y candados para evitar incursiones de personas que puedan ser portadoras y que lleven el virus a sus vidas. “Aquí, y en todos los pueblos circunvecinos, colocaron un portillo donde hay personas que controlan la entrada. Han devuelto carros, desde la semana pasada ya no han dejado entrar a los que vienen a vender verduras. Hace 15 días cerraron las entradas, a una persona que venga de un pueblo o de alguna ciudad donde haya infectados se la ponen difícil. Los miembros de la comunidad se turnan pero no hay así designados como tal para cuidar la entrada al pueblo”, señala Gustavo.

En general en los cascos urbanos de los municipios son las autoridades quienes controlan el ingreso de vehículos y personas, pero en las veredas y corregimientos, muchas veces ante la ausencia de fuerza pública, son las mismas comunidades las que se han unido para cercar sus límites fronterizos, unos más robustos que otros, unos más rigurosos, otros más débiles y hasta alguno que otro donde reina el descontrol. “Las medidas que se están tomando no se están respetando. Se colocaron unas personas particulares en las entradas del municipio para que controlaran, pero no están ejerciendo el trabajo debido, eso se ha convertido en un negocio, porque las personas que entran al municipio están pagando como si fuera un peaje, se implementó el pico y cédula pero eso no lo están respetando, solamente llegan y le dan una bonificación y entran como si nada estuviera pasando”, denuncia Carlos Puerta, concejal de San Estanistalo de Kostka (Arenal). “El sistema de bioseguridad tampoco lo tienen implementado en ese punto de control, nada eso lo tiene este municipio. En el municipio vecino de Soplaviento ya se implementaron esas medidas, tienen tres cabinas de desinfección y como cinco o seis pistolas de esas que miden la temperatura”, agrega. Justo en otro municipio cercano, Villanueva, ya entró el coronavirus, con dos casos reportados hasta el viernes pasado, cuando el departamento en general acumulaba 11 municipios con contagios. “En Magangué solo dejan entrar vehículos con permiso, no hay transporte público. Eso es en la entrada, respecto al pueblo como tal ha sido un desorden total, no se ha respetado la cuarentena. Después del 27 de abril se abrió el comercio, ha habido desorden, pero sí tienen todas las trochas y las vías de acceso cerradas, el Ejército y la Policía de Tránsito, si no tienes los papeles no te dejan entrar. Entraron tres buses provenientes de Pamplona, pero hasta donde se sabe ninguna de esas personas se aisló. Igual está pasando en Cicuco, en Talaigua, en Mompox, allá los controles sí son más estrictos, para allá eso sí está funcionado bien, eso, mejor dicho, es un régimen”, comenta Derlis Ochoa.