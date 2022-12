“El cambio solo es posible con eso que llamamos cultura”

Por: Iván González García

Especial para El Universal

Últimamente, son reiteradas las quejas por el estado en que se encuentra la ciudad: Pobreza extrema, inseguridad miedosa, vías taponadas, andenes deteriorados, prostitución rampante, en fin, mengua total. Lea también: Buscan actualizar la política pública para superar la pobreza en Cartagena

Está horrible – dijo una señora, mientras esquivaba un hueco en un andén.

Estos trancones están insoportables y después no quieren que uno le aumente a la tarifa. – comentó el taxista desesperado por la inmovilidad.

Y matan gente todos los días - dijo el tendero.

Esto hay que cambiarlo – agregó un transeúnte.

¿Pero cómo hacerlo? - dijo otro

Con cultura - respondí yo

¿Con Cultura? – dijo un escéptico – ya vienen estos sabihondos con sus teorías.

¿Si, díganos cómo se hace eso? ¿Con qué se come?

¿Acaso va a cambiar esto con teatro, bailes o cantos? – preguntó la primera señora.

- No, mi señora – le contesté eso no es la cultura, esas son expresiones artísticas, son manifestaciones de la cultura, pero no son la cultura.