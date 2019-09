El cuento del Gallo Capón, la jeringoza y otros juegos olvidados del Caribe

Así lo contó Gabo

Gabriel García Márquez, que recorrió todo el Caribe colombiano, por dentro y por fuera, y salió a recorrer el Caribe continental, fue en esencia, un cronista, un contador de historias. Las que no vivió las hizo propias, escuchando a sus semejantes. Y en ese peregrinaje descubrió lo que ya había visto en su propia casa; el arte de narrar es una virtud de los hombres y las mujeres del Caribe, sean de La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, el Magdalena Grande, Córdoba, San Andrés, etc. Esa virtud es heredada por la estirpe africana, que es una cultura oral, y por toda la tradición oral que heredamos de los indígenas y también por la herencia europea. La mezcla ha sido prodigiosa, porque cada matriz ha aportado matices de imaginación y creatividad colectiva.

El cuento del Gallo Capón no lo inventó García Márquez, sino el pueblo Caribe, que él supo escuchar e interpretar en sus crónicas, cuentos y novelas.

Todos jugábamos al cuento del Gallo Capón hasta cuando nos quedábamos callados y el interlocutor decía: No te he dicho que te quedes callado, sino que si quieres que te cuente el cuento del Gallo Capón. Y así hasta el infinito de la desesperación.

Así lo cuenta García Márquez en su clásica y monumental novela Cien años de soledad:

“Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del Gallo Capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del Gallo Capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del Gallo Capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del Gallo Capón, y cuando se quedaban callados el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del Gallo Capón, y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del Gallo Capón, y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras”.