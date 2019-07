La mujer que llamó a decir que su marido la acuchilló en El Reposo

La llamada de una mujer horrorizó esa mañana de agosto. La muerte se asomaba en aquella voz: susurros agitados, una vida escurriéndose en una escena del crimen y un perpetrador, violento, acechando a su víctima. Aquella mañana el teléfono repicó en la sala de redacción a las 10:15. Al otro lado de la línea una mujer agonizante clamaba auxilio en una frase perturbadora: “Mi pareja me apuñaló, me tiene encerrada. Quiere matarme”. Tal sentencia estremeció a los periodistas, cuya cotidianidad cambió ese día, cuyos estómagos sintieron un vacío inmenso, cuyas pieles se volvieron de gallina al escuchar que aquella enigmática mujer suplicaba ayuda: “Mi pareja me encerró en un armario. Me apuñaló en el cuello y en el abdomen. ¡Quiere matarme!”. Sin más ni menos, la comunicación se cortó.