“El día que fui a ver al hombre que me quería matar”

-Vaya a resolver su problema de una vez... Si lo matan, yo aviso en el pueblo- le había dicho e, incluso, lo acompañó.

-¡Que no soy y usted no puede tener pruebas de algo que yo jamás he sido! Por eso es que estoy aquí, yo no tengo por qué huir. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora, porque no he hecho nada malo.

-Pero muéstreme ese cuaderno- pedía-, muéstreme qué dice porque yo nunca he sido guerrillero, ni paramilitar. Vea, yo no gusto de eso, a mí me da es lástima cuando matan a cualquiera, yo no soy capaz.

***

Si no me ha matado, ya no me mata. ¿O sí?, después de todo, ¿qué le cuesta darme un balazo en la cabeza y enterarme aquí mismo? Dios mío, que no me mate, que no me mate. No joda, no me puede matar porque yo no he hecho nada, ¿pero a cuánta gente inocente no han asesinado en este país? Y nadie sabe que estoy aquí, ni mi esposa, ni mis hijos... Bueno, si me mata, este man les avisará y me vendrán a buscar. ¿Será que los dejan llevarme, para que me entierren en el pueblo? Será que...

El asesino regresó.

Todavía con el celular en la mano, el tipo terminó confesándole a Jesús que otro campesino había escrito en ese cuaderno varios nombres de personas del pueblo, acusándolas de colaborar con la guerrilla. Le preguntó, incluso, por algunos de esos, a los que también acusaban de guerrilleros; Jesús pudo corroborarle que ninguno de ellos había cometido un delito y que no merecían morir de otra cosa que no fuera de viejos.

-Ya no te voy a matar.

***

Jesús y su conocido salieron de aquella hacienda ya de noche, cada quien tomó su camino, pero sintieron que la muerte seguía estando ahí, cerca, así que el protagonista de esta página se quedó a dormir en un pueblo diferente al suyo. Dormir es un decir...

Sí, Jesús estaba bastante más tranquilo, pero no podía dejar de recordar. El fusil, el olor a whisky, el revólver, el cuaderno y tantos absurdos. El asesino lo disfrutaba, sí, le gustaba verlo sufrir, sentir el natural miedo que todo ser humano debe sentir al saberse al borde de morir.

Apenas amaneció, Jesús se levantó, se arregló y salió a tomar una moto para, por fin, regresar a su casa, abrazar a su mujer y besar a sus hijos.

-Compa, lléveme al pueblo-, le dijo Jesús a un mototaxista conocido.

-Nombe, compa, a usted lo van a matar-, le respondió.

Jesús no pudo evitar estremecerse, pero atinó a responder:

-No, nada, ya no me van a matar-, replicó.

-Eso está regado, que a usted lo van a matar los paracos.

-Que no, que ya eso está arreglado -insistió-, ¿tú crees que yo estaría buscando irme para el pueblo si me fueran a matar?, nada. A mí no me van a matar, vamos.

Y se subió a la moto para regresar a casa con la más grande certeza a cuestas: la de vivir para contar esta historia.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.