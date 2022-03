El Económico: la historia de un bayunquero ahorrador

¿Para qué alcanzan dos mil pesos? En manos de un niño, quizá sean suficientes para comprar varias golosinas, quizá un joven comprará una gaseosa, una galleta, un helado o un mecato, pero para El Económico un solo billetico de esos que traen estampado el rostro de Bébora Arango Pérez alcanza para preparar un almuerzo para dos personas. Lea aquí: “Cuando me quitaron el seno, un momento que me cambió la vida”

¿De dónde surgió la idea de crear este tipo de contenido? Resulta que un día, la novia de uno de sus primos manifestó que almorzaría una “papita” (mecato) y una gaseosa, porque solo tenía 2.000 pesos, pero a El Económico se le ocurrió decir que con ese dinero él podía preparar dos platos de comida mucho mejores que una “papita”. Nadie le creyó, pero todos lo retaron a hacerlo. ¡Lo hizo y de allí salió el primero de estos contenidos! Le puede interesar: La mujer que rescata a perritos callejeros en Cartagena

“A muchos les da pena pedir en la tienda $300 de arroz, un tomate de $200, pues a mí no, porque esto es algo que conozco desde niño”, asegura desde su casa, en Bayunca, adonde hemos venido a visitarlo. “Recuerdo que mi mamá me mandaba a comprar $500 de arroz y yo compraba $300 y me comía el resto en dulces -ríe-, no digo que esté bien lo que hacía, pero recuerdo que esos $300 de arroz alcanzaban para todos en casa”.