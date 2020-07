El hambre, el monstruo que arrebata el futuro a los niños venezolanos

Dos hermanos juegan rodeados de chabolas en Petare, el barrio pobre más grande de Venezuela. Ellos no lo saben, pero son parte de una estadística que está robando su futuro: viven en la miseria y antes de cumplir los 5 años padecen desnutrición, un peso que amenaza con lastrar su desarrollo y el de su país. “El de tres años está bajo de peso (...), el de dos también”, dice el padre de los niños, José Gregorio Machado, quien lava autos en la calle y tiene ingresos, en el mejor de los casos, cercanos a los 10 dólares por semana.

Este hombre cambió hace varios años la miseria de su natal Barlovento -un balneario del estado de Miranda- por la de Petare, donde nacieron sus dos hijos menores. Pero su situación económica no mejoró y terminó en un lote de un terreno que una centena de familias llenó con viviendas precarias. Antes de la pandemia, los hijos menores de Machado recibían suplementos alimentarios de una ONG en vista de su bajo peso y talla, pero hace varios meses que no disfrutan de los “caramelos”, como el hombre de 29 años llama a estas donaciones que no supo definir.