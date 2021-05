El llamado a proteger a las estatuas de Cartagena

Lo que se representa

El hecho no pasó desapercibido, ni para el alcalde que Dau, que “no iba a permitirlo”; ni para los cartageneros, que han repudiado vehementemente los actos de violencia; ni para el Concejal César Pión, que mencionó que no comparte los “desmanes ni afectaciones materiales” y que propuso que se haga un foro en el que participen, además de las autoridades de la ciudad, historiadores, grupos juveniles universitarios y representantes del turismo, para evaluar la importancia y el futuro de dichos monumentos. Tampoco pasó desapercibido para la Academia de Historia, que hizo “un llamado a la ciudadanía y a las autoridades competentes, para que estén vigilantes e impidan cualquier atentado que vaya contra la integridad de esos símbolos, que hacen parte de la riqueza urbana y el valor artístico que han hecho de Cartagena Patrimonio Cultural de la Humanidad”. (Lea también: “Estamos planeando tumbar una estatua”, filtran supuesto audio en Cartagena)

Una verdad histórica

“Pedro de Heredia fundó a Cartagena de Indias, sin lugar a dudas, y su estatua representa ese acontecimiento histórico, indiscutible, lo mismo que las avenidas y coliseos que llevan o han llevado su nombre. Sin entrar a considerar si Heredia fue bueno o malo, él fundó a Cartagena con las formalidades de la época, y esa es la verdad histórica que la ciudad muestra”, amplía Ballestas, sobre el pronunciamiento de la Academia de Historia. “Lo mismo ocurre con la estatua de Cristóbal Colón en la hoy Plaza de la Aduana, también denominada de Colón, y las demás existentes en Cartagena (...) hacen parte de la riqueza urbana y artística de la ciudad, que debemos respetar y defender”, añade. (También le puede interesar: )

La importancia, estancia o relevancia de monumentos como el de Pedro de Heredia, Cristóbal Colón y la misma India Catalina ha sido cuestionada en la ciudad en reiteradas ocasiones, por quienes consideran que no deben ser exaltados o que realmente debe darse más relevancia a otros personajes de nuestra historia. Sin embargo, “es un tema que periódicamente, de cuando en cuando, lo vienen tocando en Cartagena algunas personas y se discute nuevamente y hay variedad de opiniones y ahí queda”, dice Morales. Y añade: “Yo nunca he sido partidario de esos cambios de nombres tradicionales, de calles o escuelas, eso es innecesario, tampoco de cambiar de puesto a las estatuas y muchos menos derribarlas no, porque eso, como yo te lo digo, son símbolos de hechos históricos. Cuando se levanta una estatua de esas, no se está calificando las condiciones morales ni éticas del personaje, sino el hecho histórico que él representa. Eso es lo que se hace y es lo que hemos hecho con Pedro de Heredia, Cristóbal Colón, con el mismo Simón Bolívar. Acuérdate que Bolívar, si bien es cierto que Cartagena lo acogió con los brazos abiertos tras su primera derrota en Venezuela, también en 1815 le cerró las puertas y los dirigentes de Cartagena lo maltrataron calificándolo con términos soeces, en forma tal que el no pudo entrar a Cartagena”, señala.

“Entonces, con base en ese criterio, en ese momento no se hubieran podido erigir estatuas, ni parques ni teatros, ni todo lo que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar. Es una discusión muy vieja y muy repetida, en donde hay opiniones y opiniones, y donde la gente y algunos historiadores y algunos opinadores no se van a poner de acuerdo. Son muy respetables todas las opiniones desde el punto de vista mío... y analizables, pero tenemos una opinión muy clara expresadas en los comunicados de la academia”, explica. (Lea también: Propuesta en el Concejo ante intención de vandalizar estatua en el Centro)