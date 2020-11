“El maestro José Carrasquel, un artista en su laberinto”

La única alternativa que tiene y ha tenido siempre no es otra que su propio arte: el reino de sus colores y sus figuras geométricas que propician un vertiginoso ilusionismo de luz y sombra. Cada vez que miro sus pinturas siento que los colores se mueven, en espirales que dispersan el arco iris en el viento. Pero ahora, al escuchar al maestro Carrasquel, su voz tiene la pulsión de los desesperados que no resisten el peso abrumador del absurdo de la pandemia y la situación social despiadada que le ha tocado padecer a él, un creador consagrado que se aproxima a sus ochenta años, sin ninguna protección y en la orfandad en Cartagena.

A sus 76 años, tiene un amplio recorrido mundial, sus pinturas abstractas nos llevan al esplendor de la luz que, al degradarse en sombras, nos sumergen en una atmósfera misteriosa y de un fulgor poético. Carrasquel goza de un vitalismo creativo, de una curiosidad inagotable por la belleza, y no hay un solo día en que no pinte o esculpa.

El barco que iba a ninguna parte

El absurdo kafkiano que vive el artista Carrasquel se parece al de los viajeros de aquel barco que, al arribar al puerto de Cartagena en plena pandemia, no pudieron descender. Ningún puerto quería recibirlos al enterarse de que a bordo iban algunos contagiados de coronavirus. Así que el barco iba a la deriva, errando entre las olas hacia ninguna parte, esperando el momento en que las autoridades les permitieran llegar a un puerto que se compadeciera de su suerte. Muchos de los viajeros, desesperados por el encierro, atrapados en la desazón de ver el mar y el horizonte cercado de las aguas, sintieron que aquella pesadilla era peor que la misma peste.

En Cartagena, una visitante oriental estuvo a punto de irse en uno de los vuelos humanitarios, pero no le permitieron regresar porque, además, está con su pequeño hijo que nació en Estados Unidos. Las fronteras se agigantaron en la pandemia y lo que parecía cercano se volvió lejano, las ceremonias sociales desaparecieron en estos meses, los saludos, los abrazos, los besos. Solo los orientales lo supieron desde siempre y nunca se saludaron de manos. Su silencioso saludo de manos en el pecho, sin tocar al otro, era el equivalente al abrazo caluroso que damos en el Caribe.

Una buena amiga cartagenera casada con un europeo, residente en París, fue tocada por el virus al llegar a su ciudad natal y, al contárselo a su compañero sentimental de tantos años, la respuesta inusitada fue absurda como todo lo que hemos vivido en estos meses: él le pidió que no se le ocurriera regresar a casa, porque temía que lo contagiaran a él. Lo peor de cada ser humano ha salido a flote en esta pandemia. En el confinamiento cada uno ha probado ser lo que es, sin máscaras. El drama del que desea regresar y no puede, o el que desea regresar y le dicen que ya no regrese porque ya no lo quieren. Es el absurdo del desamor y del delirio demencial de quienes han sufrido una metamorfosis emocional bajo el cataclismo de la peste. Seres a los que se les ha desgastado su propia máscara.