El mensaje de las víctimas y excombatientes del conflicto armado

Abelardo Caicedo, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

No había camas, sino “caletas”: pequeños y rústicos espacios moldeados por troncos donde les tocaba “dormir” amortiguados por tierra, hojas y plástico negro para hacerle el quite a la lluvia. Cada caleta era, además -¿o principalmente-, una opción para sobrevivir ante cualquier hostigamiento.

Tierra Grata fue uno de los lugares designados por el Gobierno como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para los excombatientes y, mientras lo recorremos, veo algunas casas en construcción y terrenos baldíos... nadie ha construido en ellos porque muchos no tienen dinero para hacerlo. En el pueblecito hay una tienda, un restaurante, un salón comunal, una enfermería y 156 casas, cada una con 500 metros cuadrados que incluyen espacio para cultivar. Seguimos caminando y, mientras vemos cómo los excombatientes intentan volver a comenzar, ellos mismos nos cuentan cómo era vivir en aquellos días de guerra. Le puede interesar: “Mi cuerpo es la verdad”: violencia exacerbada contra mujeres en Colombia

He venido a presenciar una reunión entre las víctimas, los victimrios y una verdad por la que la Comisión de la Verdad ha estado trabajando durante años, después del fin de un conflicto armado de más de medio siglo. Este encuentro se da en medio de una ceremonia con velas: las llamas representan a las víctimas, al perdón y a la paz.

Luz es la cuarta de una familia de siete hermanos, fruto del amor de dos campesinos de Palmor, un pueblito en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Mi padre nos dijo siempre: ‘La vida a mí me ha dado para leer y escribir, para que ustedes aprendan también a hacerlo y al menos no se queden sin saber firmar... Hasta ahí me dan las fuerzas’”, recuerda la excombatiente.

A los 16 años, Velásquez decidió ingresar a las Farc con la idea de terminar sus estudios: era el único recurso que veía para salir adelante. Lea también: Así se vivió la violencia del conflicto armado en los colegios de Bolívar

“Llegué a la guerrilla por falta de oportunidades, quería estudiar pero sabía que de otra manera no podía hacerlo, porque mis papás eran campesinos y no tenían dinero para enviarme la colegio. Varios muchachos que estaban en las Farc me dijeron que allá los capacitaban y vi eso como una oportunidad para hacer una cosa diferente a ser campesina, sin demeritar a los campesinos, pero yo quería algo diferente para mi vida”, aseguró.