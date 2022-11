El músico que enamoró a su esposa montado en un palo de mamón

Eran las 2:20 de la tarde cuando partí rumbo a la casa del maestro músico, me sentía inquieta, pues no frecuento el barrio que iba a visitar, así que le pregunté al fotógrafo que me acompañaba, Óscar Díaz, y él, que lleva varios años como reportero gráfico, me dijo de inmediato el lugar exacto al que nos dirigimos, como si en su cabeza tuviese un mapa de la ciudad entera.

Era una tarde lluviosa, en el camino fui viendo cada uno de los puntos de referencia que me mencionó Humberto, pues a sus 78 años de edad no se me hizo nada raro que me dijera de tal forma su dirección, pero cuando hablé por teléfono con él me imaginé a un persona de menor edad, pues la alegría de su voz me transmitió la juventud de su alma. Para mi sorpresa, al verlo, era un hombre mayor, con un par de bastones que le permitían movilizarse de un lugar a otro, no precisamente porque tuviera un cuerpo muy desgastado, sino por una artritis en la rodilla que desarrolló hace un año y le mantiene los pies un poco hinchados, tanto como su corazón lo hace al hablar de su esposa, Ernelda Rodelo, a quien “se robó” cuando ella tenía 16 años.