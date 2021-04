La historia del Ocean Phoenix y una vuelta al mundo ‘aplazada’

El Ocean Phoenix sobrevivió a las llamas. Cuando un incendió devoró el astillero inglés en el que se construyó, fue la única embarcación de aquella cuna naviera que logró sobrevivir al fuego. De ahí su nombre: Ocean Phoenix. Es un velero cuyos dueños se han propuesto el sueño que todo marinero tiene alguna vez en su vida: dar la vuelta al planeta. La osada tarea se inició en el mediterráneo, en Palma de Mallorca, España, en 2019. Todo marchaba viento en popa, pero el periplo fue interrumpido abruptamente por la tempestad que todavía arrecia y tiene al mundo contra la pared. El velero pasó por Islas Canarias, por Cabo Verde (África), llegó a varias islas del Caribe y arribó al Club de Pesca de Cartagena el 12 de febrero de 2020. Aquí quedó ‘atrapado’, con la llegada del SARS-CoV-2. Ahora, deciden elevar nuevamente sus velas y esperan que soplen buenos vientos para ellos, aunque de antemano saben que no será un viaje fácil y les esperan cuarentenas de por medio. El rumbo: Panamá. Luego, cruzar el Pacífico hasta cumplir la osada meta. (Lea aquí: Consejos para viajar durante la pandemia)

Al subir al Ocean Phoenix nos recibe Deriluz Julio Sánchez, la copiloto de esta aventura marina. Nació en San Onofre, Sucre, pero a los 14 años se mudó a Cartagena, así que se siente en gran parte cartagenera. Es una mujer alegre y de sonrisa amplia. “Venimos de España. Este era un sueño que teníamos. Lo arrancamos en 2019. Por medio del pandemia nos hemos quedado un año aquí, en Cartagena. Arrancamos de nuevo el viaje el domingo 18 de abril”, refiere sobre la aventura.

Este velero charter tiene una longitud de 80 pies (24 metros) de largo y 20 de ancho, y ha cruzado el Atlántico más de 15 veces.

“Nunca he sido navegante, lo que pasa es que me casé con un navegante, me ha enseñado la vida del mar y me ha encantado (...) La verdad es que es un sueño que yo no me soñé (risas). Siempre he soñado con viajar mucho, pero siempre pensé que sería por tierra, no en barco”, relata Deriluz. Su esposo es Juan Luis Serra Lalaurie, un español amante del mar y de los barcos desde que tiene uso de razón.

“Por fin reiniciamos la vuelta al mundo que teníamos aplazada. Tenemos previsto salir para Panamá, cruzar el canal el 20 de abril. Vamos luego a Galápagos, Marquesa, Tahití, Polinesia Francesa, Tonga, Fiyi y después Australia. Después no sabemos si subir por la Micronesia y, finalmente, terminaremos por Tailandia, Singapur, Sri Lanka, Maldivas y el Canal de Suez, que esperamos no esté cortado (bloqueado) por otro buque mercante (risas)”, comenta Juan Luis, quien se ha unido a esta conversación.

Él es regatista en diferentes circuitos y profesional del mundo del charter desde hace 20 años, además de instructor de buceo.