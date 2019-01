El presidente turbaquero de Panamá

“Te puedo comentar que, por cosas de la vida, he quedado yo como vocera de la familia Amador en Panamá, desde que History Channel tuvo a bien escogerme en el año 2014 para hablar en un documental sobre el centenario del Canal de Panamá. Ellos me llamaron porque habían encontrado en mi álbum genealógico, en la Universidad de los Andes, que aparecía la rama nuestra, como representante de la familia Amador”, señala.

Mucho en común

Entre Jesús Amador y Marcela Gómez hay mucho en común. Como con otros miembros de los descendientes de los Amador. De eso caen en cuenta mientras charlan en un hotel en Bocagrande, y no solo similitudes físicas entre unos y otros. “Hemos sido siempre muy constantes como descendientes de la familia Amador en que creemos en los valores. Creemos que la juventud necesita creer en esto, en los valores (...) Nuestra familia siempre trató que esos valores fueran importantes, aquí tenemos a gente que dio su vida por este país, como Martín Amador y que dio de su dinero y su posición, como Juan de Dios Amador, para hacer una Colombia como la que existe hoy. Necesitamos ese tipo de políticos, que tienen una sabiduría ejemplar y a veces no les damos el valor que merecen”, asegura Marcela.

¿Qué herencia cree que le dejó Manuel Amador?

- La constancia. Demostró que la perseverancia vale, sin importar que las demás personas no crean, si uno cree se pueden lograr los propósitos, se logran. Por otro lado está la visión, era obvio que si este canal no se hubiera hecho, hoy tendríamos un país que no hubiera sido saneado (...) El mayor legado, y es lo que nos sostiene, es luchar por crear cosas y ser innovadores, honestamente. Muchos de nuestra familia, aquí, en Colombia, y en otros países, tienen ese norte y eso lo hemos comentado entre nosotros, que no queremos actuar de manera deshonesta, hay algo en la sangre que nos dice: ‘No, no puedes, tienes que ser honesto’.

En Panamá existen muchos lugares que llevan el nombre Amador. “Es parte de la historia del país, hay una medalla al mérito Manuel Amador, la Casa Amador y la Fundación Amador, se han constituido como partes del origen de la república y son un orgullo para nuestra familia. Así como un lugar muy bonito conocido como Amador, en el causeway, una vía importante de Ciudad de Panamá”, narra.