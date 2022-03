El renacer de una artesana

Ana Conrado.

A pesar de la situación tan complicada que estaba atravesando, Ana Conrado se negaba a ser una persona dependiente, pasaba de terapia en terapia, tanto física como psicológica, pues la parte emocional se ve muy afectada al momento de enfrentarse a una discapacidad, hasta que un día dijo: “¡No más!”, y se levantó.

“Mi hermana fue mi mayor apoyo mientras estuve discapacitada, ella me cuidaba y me ayudaba con mis terapias, pero yo no quería ser una carga para ella, así que juntas comenzamos a hacer collares, aretes y manillas; al principio, no los vendíamos, solo lo hacíamos por pasar el tiempo, pero esto me ayudó a tener mayor movilidad en mi brazo, convirtiéndose en mi salvación”, recordó.