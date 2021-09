El viajero tras el encanto de Cartagena

Cruzar por las plazas de Cartagena de Indias es hacer un largo viaje por la historia. Stavros sabe ahora que no está en la Plaza de los Coches sino en un antiguo bazar de africanos esclavizados, cuando Cartagena de Indias era el puerto principal del comercio negrero en el siglo XVII. Las carimbas de hierro candente marcaban la espalda del africano, que era revisado y reparado como un animal de venta. Algunos, en el largo y tormentoso peregrinaje a bordo de las galeras, no resistieron la impiedad de aquella humillación y decidieron morir antes de llegar al puerto. Los africanos fallecidos eran lanzados a las fauces de los tiburones. Otros, los más resistentes, se las ingeniaron para seguirse comunicando con sus parientes abandonados en África, con rituales de sus religiones de origen. El tambor forjado con la madera y el cuero de los animales nuestros fue algo más que un instrumento musical. Fue un código cifrado de comunicación, celebración, rebelión e invocación de deidades. Por eso fue prohibido en Cartagena de Indias.

¿Qué es lo que tiene esta ciudad?- se pregunta Stavros, un viajero griego, con su cámara frente a la Torre del Reloj. Un raro misterio que no está en sus muros envejecidos, en el mar que sigue devolviendo retazos y tesoros de antiguas batallas y galeones sumergidos, en su arquitectura de más de cuatro siglos que esplende al pie del mar. Qué será. Stavros intenta descifrar ese misterio en el rostro de los transeúntes que ahora cruzan la Boca del Puente, en la Torre del Reloj, antigua puerta de entrada y salida a la ciudad en la Colonia. Y allí descubre a una mujer vendiendo libros viejos. Las herraduras de los caballos siempre sirvieron en Cartagena de Indias para creer que los caminos recorridos por el caballo traerían buena suerte al que las tuviera. Y la herradura se exhibe como un talismán en la pared o como un pisapapel. Stavros ve la herradura sobre los libros viejos. Y recuerda haber leído que los primeros habitantes de Cartagena de Indias bautizaron a su reino de agua como Calamarí: tierra de cangrejos. No le cabe la menor duda de que esos indígenas fueron visionarios al nombrarla, porque a eso se parece Cartagena de Indias vista desde el aire: tierras como tenazas que erizan el agua, cangrejos y jaibas en la inmensidad del mar.

Monumento a Benkos Biojó, en Palenque.

Stavros se sorprende: en toda la estatuaria que exhibe la ciudad con orgullo no hay ninguna alusión a un descendiente de aquel Benkos Biojó, líder africano de los cimarrones que fue ahorcado por las autoridades españolas allí mismo donde está parado mirando las portadas de los libros viejos. Curioso le parece a Stavros que nadie en Cartagena de Indias quiera llamarse ahora Benkos Biojó, cuyo nombre fue repudiado y despreciado por los españoles, y sometido a latigazos y golpes cada vez que lo pronunciaba. El español prefirió que se llamara Domingo y no Benkos. La estatua más grande del centro histórico de Cartagena de Indias es, precisamente, la de Pedro de Heredia, a quien se le atribuye la fundación española de la ciudad, el 1 de junio de 1533, luego de que los indígenas ya la hubieran bautizado como Calamarí más de dos o tres siglos atrás. Del alfabeto misterioso de los indígenas, forjado no con letras ni palabras sino con las manos haciendo maravillas de arcilla y oro, poco se sabe, también ha quedado en el olvido, en los doscientos años de Independencia que celebró Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 2011. De lo que más se sabe es de la India Catalina, que era de Galerazamba y no era alta ni bonita como la imaginó el escultor español Eladio Gil Zambrana cuando la erigió en bronce en 1974, luego de conocer varias modelos de origen indígena y mestizo en la ciudad. La verdadera historia de Catalina, raptada por Diego de Nicuesa cuando era una niña, y sometida a los ímpetus de los conquistadores españoles, entre ellos, Pedro de Heredia, poco se recuerda ahora. (Le puede interesar también: Cartagena, una ciudad de estatuas invisibles)