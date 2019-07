‘Loca por ser mamá’ es un espacio de madres reales compartiendo experiencias tal y como son. “Generalmente los temas son situaciones que me han ocurrido y otros que me dejan en la página, pero siempre termino respondiéndome preguntas de lo que me pasa a mí, como por ejemplo las ‘pataletas’ de mi hijo, de la vida sexual después del matrimonio, de ese sentimiento de culpa por querer ejercer mi carrera cuando sé que mi hijo necesita de mí, de cada vez que necesito salir de la casa al gimnasio o a hacer otras cosas y siento que estoy dejando el control a alguien más. Son situaciones que vivimos las mujeres. Al principio mi mamá me decía que cómo era posible que estuviera ventilando mi intimidad y a mi esposo tampoco le gustaba, pero ahora es el fanático número uno”.

“En Radio Caracol, en Miami, estaban buscando practicantes para hacer un programa investigativo que se llama ‘Dosis de verdad’ y, en la entrevista, la directora de contenido me preguntó que si yo hacía alguna otra cosa y ya como a lo último le dije: ‘pues, bueno... yo tengo una cuenta en redes que se llama @locaporsermamá... y me dijo: ¡Ah!, ¿tú eres la de ‘Loca por ser mamá’? Ella ya tenía un poquito de conocimiento de eso y me propuso traerlo a esta emisora”, cuenta. Allí habla con expertos sobre nutrición, posparto, gestación, vida de pareja, sexualidad y se ha ganado su audiencia a pulso. “En Instagram tengo un poco más de siete mil seguidores, orgánicos, porque nunca he pagado para conseguirlos, pero para mí lo realmente importante es que si solo tengo cien personas, esas cien personas me escuchen y aprendan de lo que les comparto”.

Se fue nuevamente y estando en Miami creó un blog donde contaba historias de su hijo, Samuel; habló del parto y de muchos temas relacionados con los niños. “Un día, mi esposo me dijo que hiciéramos una página para vender cosas a Cartagena. Nos enfocamos en productos de maternidad, para bebés, pero allí empecé a hacer videos y me inventé algo que llamé ‘Martes de trapitos al sol’, porque yo lavaba ese día, y hacía un video donde empezaba a echar queja de mi suegra, de mi esposo, que llegaba del trabajo y esperaba encontrar la casa perfecta o me preguntaba de qué estaba cansada si no hacía nada”.

Pero su destino fue otro. Y, por supuesto, tuvo que seguir lidiando con comentarios desalentadores y poco constructivos: “Dañaste tu carrera como periodista”, “Un hijo te va a cortar las alas”, “Se truncaron tus sueños”... Ginethe se mudó a Estados Unidos con su pareja. Allá consiguió un lugar para hacer sus prácticas profesionales por tres meses, al poco tiempo regresó a Colombia y se graduó con su hijo en los brazos. “En ese momento tenía claro que me gustaba escribir, que me gustaba el periodismo, pero no lo había ejercido y me enfrenté a que ya tenía un hijo y no sabía qué iba a pasar, cómo iba a hacer”, dice.

Más que un programa radial

Hace tres meses, Ginethe, que nació en Bogotá pero se crió en Cartagena, regresó a vivir a esta ciudad. Desde aquí produce su programa, que sale al aire todos los domingos en el sur de la Florida y se escucha en línea desde cualquier parte del mundo. También se consigue en formato podcast en la nueva página web de ‘Loca por ser mamá’, que nutre con interesantes y muy amenos artículos sobre la maternidad y la vida de mujer.

“Ahorita estamos aterrizados en la maternidad consciente, pero pienso que la esencia de ‘Loca por ser mamá’ sigue siendo la misma desde el principio. Hay muchas áreas de crianza positiva, de cómo cuidar a los hijos, de no golpearlos, de no irrespetarlos y hablan mucho y escriben mucho pero nunca nadie cuenta la parte difícil. Entonces estoy haciendo una serie que se llama ‘Loca por ser mamá libro abierto’, que no es otro manual de crianza positiva volumen 7, porque les estoy contando la historia (el proceso) a todas mis mamás colegas, como les digo”.

En todo este proceso, ¿cómo ha cambiado la relación con tu hijo?

- Yo fui mamá joven y, desde ese punto de vista, que yo haya podido seguir adelante, hacer mis cosas y criar a mi hijo, doy fe de que un hijo no es lo que te va a dañar o a cortar las alas. Sí será más complejo, porque vas a necesitar a alguien que te apoye, pero muchas otras cosas las podrás hacer con él al lado. Todo esto ha cambiado mi forma de criar, de llevar mi matrimonio. Es un proceso bien largo, yo no llevo un mes en esto, pero ahora hay mayor comunicación. Ellos (los hijos) entienden y cuando tú empiezas a cambiar todo a tu alrededor también empieza a cambiar. Mi esposo también ha recibido esto muy bien y de pronto no es que ellos hayan cambiado sino que yo he cambiado mi forma de ver el mundo. Yo me he transformado, vivo más tranquila y entiendo la maternidad.

¿Y tus planes de entrar a la televisión?

- Siempre decía que quería ser reportera, pero ahorita a mí me ofrecen en un medio para ser periodista de política, por ejemplo, y no me veo en eso. Creo que Dios me dio este talento de la maternidad y estoy dichosa con esto, me gusta el periodismo pero me he ido por este lado. Cuando me preguntan, aunque sé que no existe así, digo que soy periodista de familia y de maternidad.

El reto de ‘Loca por ser mamá’...

- Cambiarle la mirada a la maternidad. Ya basta de culpa, de desinformación, de opiniones de todas partes sin sustento, porque hay muchos ‘opinólogos’ diciendo cosas negativas sobre ella y te señalan porque das mucha teta o no, si duerme contigo, si se los dejas a la abuela... Hay mucha gente hablando de lo difícil que es la maternidad pero hay que entender lo bonito que tiene el día a día de esta etapa. Dicen: “caóticamente hermoso”, pero no nos podemos quedar en lo caótico, vamos a investigar para que todas las decisiones que tomemos sean basadas en información. Yo soy prueba de que eso ayuda a mejorar la relación con tu hijo, en matrimonio o tu vida como mamá soltera. ¿Dime si no vale la pena estar, día a día, con información como esta en las manos, que te va a hacer entender tu labor como mamá y como mujer?