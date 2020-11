Video: ‘Goyo’ Almeida, el olvidado músico de Soplaviento toca entre ruinas

Siempre fue de barro. A su esposa le atormentaba la extraña idea de tener que dormir bajo una casa de ‘material’, así que Gregorio Almeida Ibarra le cumplió su deseo y nunca construyó con cemento las paredes de su hogar, aunque eso le valiera críticas de haber gastado su plata en otra cosas. María Concepción Castillo se convenció a sí misma y a su amado ‘Goyo’ de seguir viviendo bajo el fresco techo de palma, más liviano y más ‘propio’ del campo. “Como se me dio por comprar un televisor -cuando eso no había casi televisores-, y en el televisor ella veía las vainas que pasaban, entonces se ponía nerviosa, le daba nervios (tener una casa de cemento).

La vieja casa

Ahora el tapiz de barro cuarteado se desmorona a pedazos y va desnudando el esqueleto de guayacán y de varas de su fresca casa, en El Espinal, barrio en el que nació. Hay grietas en las paredes blancas y endebles. De todas las viviendas de la cuadra, la suya es la más débil, pareciera no soportar un vendaval. El techo ya no es de palma. Ahora la cubierta es de zinc. Adentro no hay más que algunas sillas viejas, una estufa acabada por el óxido, un par de sombreros carcomidos por el tiempo y su maltrecha cama en el cuarto. La única habitación está tan deteriorada que ‘Goyo’ ya no duerme ahí, sino en una vivienda vecina. En su casa ya no están los ocho hijos que ‘Goyo’ tuvo con María Concepción y ella, su amada esposa, solo vive ahora en sus recuerdos: hace 21 años partió, Dios se la llevó.

“Yo primero toqué con mi compadre Catalino y después me metí en Los Gaiteros (...) A los poquitos días salimos a grabar ‘El morrocoyo’. Grabamos once números y faltaba uno, yo le dije: Juancho Lara, vamos a grabar el número mío, ‘Donde canta la paloma’, él decía que eso era una porquería, yo pensaba que mi canción era mala. Al final dijeron que si era una porquería, le enganchaban ‘La porquería’”, cuenta sobre sus inicios musicales y ríe nuevamente. Narra que finalmente la canción se grabó en Bogotá y fue uno de los grandes éxitos de la agrupación. Ahora agita el guache y canta: En la falda de una loma, donde Paolita lloró// En la falda de una loma, donde Paolita lloró// Donde canta la Paloma, bajo el palo’e Chirico// Donde canta la Paloma, bajo el palo’e Chirico.

“Cuando comencé, yo oía al compadre Catalino tocando y yo me iba atrás, yo me metía era de intruso, pero no me daban parte (plata), tenía como 17 años. Ya después comenzaron a darme parte en los toques”, añade sobre sus primeras correrías musicales. También grabó con ‘Los gaiteros de San Jacinto’ el otro icónico éxito ‘La vaina ya se formó’, además de otras canciones.

¿Qué ha significado para usted su carrera en el folclor?

- Es grande, lo único es que no me han reconocido nada, como el compadre Catalino era más grande que yo, él era el cantante yo era el corista (risas).

En esta, en su casa, sigue tocando el guache y cantando, mientras uno de sus hijos nos cuenta que la muerte de su compadre Catalino Parra, en febrero pasado, y el encierro por la pandemia del coronavirus enfermaron a ‘Compae Goyo’ y que apenas se está sobreponiendo. “Voy para 84 años porque ya el 23 de noviembre cumplo. Vienen unos pelaos a hacerme un fandango”, afirma con otra sonrisa, porque es un hombre genuinamente alegre. Su ánimo decaído se ha levantado a la vez con la idea de por fin tener un casa nueva, una de ‘material’. Hace algún tiempo ‘Gregorio’ estuvo en un lista de personas favorecidas a las que el gobierno municipal les construirían viviendas en Soplaviento, para afectados por la temporada invernal. Se dice que el proyecto de las viviendas empezó a ejecutarse pero, cuando faltaban 61 casas por construir, fue suspendido; la de ‘Goyo’ quedó entre esas viviendas pendientes. Incluso, en el pueblo hubo quejas porque sí le dieron casas a personas que no las necesitaban realmente.

¿Ahora sí va a hacer su casa de material?

- Es un favor que me están haciendo grandioso, gracias a Martín Pérez. Sí, ahora sí, para dejársela a los pelaos... Si Dios quiere, me debe durar dos años a mí (ríe).