Ernesto Liñán, voz de voces de la radio en Cartagena

Es una de las voces legendarias de la radio en Cartagena. De esos que nacen con talento. Incluso su hobbie, cuando niño, era hacer ‘radionovelas’ a la antigua, con una grabadora de cassette, “con la ayuda de mis hermanos”, recuerda. Es el mayor de seis hermanos.

Para entonces, Ernesto Liñán Beltrán vivía en el Centro Histórico, “cuando era un barrio residencial”. Su mamá, Elizabeth Beltrán de Liñán, tenía una reconocida academia de belleza. Y a él, un día cualquiera, se le ocurrió que podía ser la voz promocional de ese instituto. “En el primer comercial que hizo mi mamá para la academia, yo le dije yo te lo grabo, y lo hice, fui a un estudio y lo grabé. Ella iba a pagar la pauta en la emisora, yo lo llevé y lo pasaron por la radio. Y así empecé”, sostiene y ríe, sentado en los controles y detrás de los micrófonos de la emisora comunitaria que hoy lidera, la única en su tipo en Cartagena. Es Colectiva Radio. “En el colegio —Salesiano San Pedro Claver— comencé a organizar la emisora interna”, sigue, hablando sobre sus inicios. Viste una camisa azul y lleva puestos sus lentes. Ese empeño por hacer radio le daría un lugar especial, hoy respetado en el gremio, y le ayudaría a educar a varias generaciones de productores y locutores que lo saludan con afecto en la calle, en las emisoras de Cartagena, en los medios de comunicación.

Gracias a todos esos alumnos, sus alumnos, siente dos cosas: orgullo y satisfacción. No lo dice literalmente, se nota cuando habla sobre ellos.

Del colegio a la radio

Con varios locutores de emisoras de colegios, “creamos un movimiento y nos reencontramos, eso quedó registrado en el periódico”, añade. “En el colegio siempre estaba con un micrófono, organizando eventos, liderando actividades culturales (...) Organizamos cursos de locución. Aquí, en Cartagena, no había dónde estudiar locución y organizamos una corporación para dictar cursos y así empezó el tema, fuimos los primeros en empezar a capacitar. De ahí en adelante siempre hemos capacitado en producción y en locución de radio”, sostiene, hablando sobre una organización creada en 1985 que sobrevive y es pionera en su área: La Facultad. Ahí ha sembrado ese amor que tiene por la radio, ese amor es una semilla que ha estado siempre con él y de la que ha ido recogiendo frutos en todos estos años. “Cuando la emisora La Mega comenzó, fui de los primeros locutores en trabajar ahí. Yo era el Ángel de la Noche”.

¿Por qué el Ángel de la Noche?

-No quería poner mi nombre, así que me puse el Ángel de la Noche. Luego pasé a la mañana y me puse Mario Bros. Después hubo mucha gente que se preguntaba qué se había hecho el Ángel de la Noche. Recuerdo que había un muchacho que sufría de insomnio y llamaba todas las noches. También recuerdo a una muchacha que era fanática y llamaba todos los días a preguntar qué se había hecho el Ángel de la Noche, incluso mandó un arreglo de flores a la emisora. Hasta que tuve que explicar que yo mismo era el Ángel de la Noche, pero que me había pasado para el horario de la mañana y ahora era Mario Bros.

Y_trabajó en otras emisoras comerciales. “Dejé RCN... no me acomodé a la lógica de la radio comercial, porque era muy repetitiva y yo estaba más en lo social. Entonces diseñé un proyecto, se llamaba ‘Líderes, medios y extensión ciudadana’. Sentía que si eres líder social y te pongo un micrófono, tu poder social se expandía; si tenías una buena idea, tu poder sobre esa idea se expandía, digamos... el efecto tuyo en la gente”, narra. Buscaba una radio con un enfoque más social, algo que, al fin y al cabo, después de tantos años logró. El sitio donde estamos hoy es donde funciona Colectiva Radio, un tercer piso del barrio El Líbano, aunque ya ha tenido otra sede en la ciudad. Colectiva ha recibido una infinidad proyectos de comunicación comunitaria y programas como ‘El último raizal de Getsemaní’, con una marcada línea incluyente para todos los sectores sociales y aún sigue siendo así, de puertas abiertas.