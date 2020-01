Éxito, ¿según quién?

El éxito y lo material

Diana Gómez, psicóloga clínica, explica: “Es importante tener en cuenta que el éxito es un concepto totalmente administrado por la sociedad de consumo. Cada cultura define lo que es o no exitoso y estos conceptos también varían, por ejemplo, desde el capitalismo se asocia el éxito 100% al ‘tener’ (sin importar el cómo), y actualmente, con el auge de las redes sociales, el concepto de éxito va mucho más ligado al ‘parecer’, eres exitoso en la medida en que adquieres reconocimiento, ‘prestigio’ y estatus”.

El psicólogo y comunicador André Didyme Dome coincide con el concepto de la primera psicóloga. “Más allá de tener cosas, el éxito debería definirse como encontrar el sentido de nuestras vidas y encontrar la felicidad, la libertad que todos los seres humanos perseguimos y deberíamos tener. Nuestra sociedad capitalista nos ha enseñado que el tener es lo único que nos hace felices, pero en realidad la felicidad más duradera no está relacionada con cosas materiales”, señala y dice además que no es que no necesitemos lo material: “La psicología entiende que una parte del ser humano tiene que ver con tener: tener amor, un lugar donde vivir, tener salud, muchas veces lo material es el medio para satisfacer esas necesidades, sin embargo, como dice aquel comercial, hay cosas que el dinero no puede comprar”.