Froilán Escobar: “La poesía abre todas las puertas”

Froilán Escobar (San Antonio de los Baños, Cuba, 1944) es un escritor cubano residente en San José de Costa Rica, narrador para niños y jóvenes, biógrafo de José Martí, novelista con reconocida trayectoria internacional, formador de juventudes y, sobre todo, excepcional criatura dotada de una imaginación prodigiosa e inagotable que vive a plenitud. Perdí por años sus pisadas, pero hace poco reanudamos esta conversación deslumbrante que no cesa. ¿Cree que hay un instante de esa infancia que aún no ha narrado? -Cada escritor construye y es construido por sus propios enigmas. No hay escape. Es una articulación enlazante con la gravitación de un impulso mayor. Me viene, desde mi más lejana infancia, una mañana en que mi padre nos despertó muy temprano a mis hermanos y a mí para decirnos: “¡Anoche eché a andar un planeta!”. Todavía me retumban dentro esas palabras. Él, por causa de que había sido huérfano de todo, para tener una realidad, tuvo que inventársela. Solo así alcanzó un algo. Una resonancia. Un lugar donde poner los pies. Un trampolín, quizás. Eso lo convirtió en un loco maravilloso, alguien que juntaba los peros con los sin embargos, como sucedió en la ocasión en que, para que nosotros, sus hijos, pudiéramos ver el mundo desde arriba, se puso a hacer lo inolvidable: construir un avión de madera, con motor y hélices de verdad, en el patio de la casa. Desgraciadamente, tuvo que romperlo. Tuvo que convertirlo en metáfora. Mi mamá no quiso que llegara a volar. Los vecinos decían que sufriríamos un percance, un accidente. Sucede así. No siempre se entiende o se permite la maravilla. Hay que truncarla o postergarla. Yo lo viví. De esos sobresaltos vengo, pero no busco quedarme detenido ahí. Sería una equivocación. Sería una repetición. Sería una manera de borrar la epifanía. Yo, para salvar su impulso, para convertir el gozo en articulación, enlazo la palabra con el deslumbramiento. No sé si lo logro. No sé si alcanzo a devolver lo que mi padre nos entregó.

Soy un heredero, no solo de lo que tengo, sino también de lo que me falta, de lo que no alcancé a descifrar. De ahí mi ansiedad por escribir, por intentar volver a hacer lo que hacía mi padre.

¿Cuáles fueron esos primeros libros que lo deslumbraron y aún siguen deslumbrándolo? -No son muchos. La lista de autores es pequeña. Pero si debo nombrar los que permanecen, empiezo por el Cantar de los cantares, que conocí publicado en la voz de mi padre, cuando nos lo leía de una Biblia gastada por los deberes de sus manos de carpintero. De ahí me viene, pienso, el gusto por las palabras que ponen oscuridad y claridades, o causan figuras o sonoras repeticiones al “doblar así una misma palabra”, como bien dice Fray Luis de León a propósito de ese texto, desde el título mismo, pues lo hace para sublimar o enfatizar “cuando quiere encarecer alguna cosa en bien o en mal”, lo cual es harto evidente cuando la Esposa dice al Esposo: “Béseme con besos de su boca”. Le sigue, como un talismán, Las mil y una noches, cuyas historias para menores de cien años conocí cuando apenas tenía ocho. Una verdadera fiesta de la imaginación. Y ahí, en la misma dimensión deslumbrante, una obra de divulgación científica de aquel entonces, que mi padre adoraba y yo también: La Enciclopedia El hombre universal, especialmente el tomo dedicado a la Astronomía, que todavía conservo. ¿Cómo recuerda hoy al ser humano que era Lezama Lima? -José Lezama Lima es mi Maestro. A él debo buena parte de mi formación como escritor, pues tuve el privilegio de ser alumno de su Curso Délfico. Lo conocí tempranamente, en 1961. Había comprado dos libros de poemas suyos en una librería de viejo: Enemigo rumor y Aventuras sigilosas. Los leí con avidez. No los entendía, pero me sorprendían. En sus versos establecía enlaces, imágenes, mediante analogías, para mí impensadas, inesperadas. Quise conocerlo. Y alguien me dijo que vivía muy cerca, en Trocadero 162, en Centro Habana. Con el impulso tremendo de su poesía, fui y toqué en la puerta de su casa. Me salió un gordo bamboleante que hablaba con jadeo de asmático, pero sin titubeo: “¿En qué puedo servirlo, joven?”, me preguntó al verme por primera vez parado frente a él. “Lezama, yo soy un poeta. Vine porque acabo de encontrar estos dos libros suyos y quería conocerlo”, le contesté sorprendido. Entonces se enarboló total para decirme: “Que pase la poesía”. Fui mi Maestro hasta su muerte, en 1976. He escrito mucho sobre él. Vuelvo a ese momento en artículos, entrevistas y en dos de mis novelas, siempre en busca de lo que me falta y de los impulsos que me dio, que quisiera devolver. ¿Cómo ha logrado recrear esa línea delgada y a veces difusa entre ficción, realidades vividas, historia colectiva e intuición personal? -No establezco esos deslindes. La poesía, pienso, es la clave, la llave que abre todas las puertas del espacio y el tiempo, especialmente cuando se trata de eso que llamamos realidad que, como es sabido, por su dimensión múltiple, poliédrica, es algo inabarcable. Solo la palabra nos permite que alcancemos a entrar, a mostrarla, a transferir sus puertas. Una llave para cuyo uso no hay manuales, ni cánones, ni estereotipos.