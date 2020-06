Federico García Lorca, secretos guardados

García Lorca no solo fue el más destacado poeta de la Generación del 27, época de esplendor de la poesía en lengua castellana, sino la voz más depurada y singular y uno de los mejores en habla castellana, dotado de intuición por la belleza y un oscuro presagio sobre el destino político de su país en medio de la guerra que afectaría por igual a los artistas de su tiempo, muchos de ellos, obligados a huir de su país. No solo era poeta, sino músico, pintor, dramaturgo y director de teatro. Los embajadores de Colombia y México le ofrecieron que se exiliara, previendo un atentado a su vida. Pero Federico desistió el ofrecimiento de salir de España.

Sus autores y ejecutores nunca admitieron estas razones, que el tiempo revelaría tarde o temprano. No lo fusilaron por homosexual, como han querido decir ciertos estudiosos, con evidente xenofobia por la condición sexual del poeta. Lo fusilaron por sus ideas y por su conciencia política de su tiempo.

Para los nazis que apoyaban al gobierno de Franco, el poeta no solo se había convertido un enemigo declarado del gobierno al firmar una carta de escritores antifascistas, sino que, además, era un defensor de los gitanos y los negros, de las comunidades marginadas, un homosexual que se resistía a ser estereotipado, y que en sus poemas y en sus drama, había retratado en sus desmanes y atrocidades a la Guardia Civil Española. (Lea también: Anomalía en tumba de García Lorca)

Las metáforas de Lorca

Leer hoy Poeta en Nueva York, escrito en los años treinta, cuando estudiaba en la Columbia University, tal vez el libro más ambicioso de toda su obra literaria, bajo el influjo surrealista, nos devuelve y anticipa al mundo deshumanizado bajo los rascacielos, el desprecio racial a los negros y a los judíos y a la tragedia más grande que viviría la humanidad, con el exterminio de seis millones de judíos en manos de los nazis.

Leamos estas metáforas que se adelantaban a su tiempo y a las propuestas poéticas de su época:

“Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro/ los mulatos estiraban gomas, ansiosos de llegar al torso blanco/ y el viento empañaba espejos/ y quebraba las venas de los bailarines” (‘Oda al Rey de Harlem’).

“El aire de la llanura, empujada por los pastores, temblaba con un miedo de molusco sin concha”, “el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas”, “veremos la resurrección de las mariposas disecadas”, “yo muchas veces me he perdido/ para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas/ y solo he encontrado marineros echados sobre las barandillas”, “la tierna intimidad de los volcanes”, “por los barrios hay gentes que vacilan insomnes/ como recién salidas de un naufragio de sangre”, “tropiezo vacilante por la dura eternidad fija”, “toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo”, entre otros.