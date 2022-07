Gladys González, a Dubái representando a la mujer colombiana

“Básicamente, mi mensaje es de empoderamiento femenino, a que las mujeres cumplan sus sueños, no porque ya tengan un hijo o porque hayan tenido fracasos o malas experiencias, su vida se estancó”, dice la empresaria. Por estos días, está en Nueva York cumpliendo una agenda de medios y recibiendo un reconocimiento en el Consulado de Colombia en Nueva York, por su labor como emprendedora.

“Hoy con la empresa estamos trabajando con diversos canales y marcas, en el tema de la ropa, mi marca ya no vende solamente mochilas. Buscamos embellecer a las mujeres por medio de los outfits , manejamos todas las tallas, desde la XS hasta la XXL, porque no es una marca que solo viste barbies, vestimos a todas las mujeres”, señala.

Gladys González empezó un sofisticado emprendimiento hace más de nueve años. De su natal San Jacinto y explorando también las artesanías de la Costa Caribe, tomó la inspiración para los diseños de sus mochilas con pedrería. Viajó hacia lugares como Usiacurí, Atlántico; Morroa, Sucre; Tuchín, Córdoba, e incluso a La Guajira. Apoyaba a madres artesanas cabeza de familia y a hombres y mujeres cuyo trabajo - afirmaba- no era bien pagado por los comerciantes tradicionales.

Destino: Dubái

Sobre su familia

En una entrevista en 2015 para El Universal, Gladys reconoció que el ver a su emprendimiento crecer se lo debería a personas como su abuelita Magola. “Mi abuelita (Magola Leones) es artesana en San Jacinto y toda su vida ha tejido. Yo me daba cuenta de que era muy mal remunerado lo que hacía. El trabajo en estos pueblos debe ser reconocido y bien pago, tenemos mucho potencial y recursos y qué lástima que no lo demos a conocer”, dijo entonces Gladys.

Es hija de Dagoberto González Carranza y Cecilia Martínez, quienes la apoyan en cada paso.

“Gladys me enredaba todo el hilo cuando yo me ponía a tejer, pero nunca logró hacer una mochila (risas). A ella le ha gustado todo esto desde niña, le gustaban las piedras y ahora que veo todo lo que está haciendo me quedo admirada, le digo: ‘¡Gladys, muuuchacha!’”, comentó en la pasada entrevista su orgullosa mamá.