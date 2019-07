Guio di Colombia: Una pasarela más allá de la moda

“Quiero que las personas sientan que no solo voy exhibiendo una prenda o mostrando mi pierna, sino que estoy con ellos, que les estoy transmitiendo mi ser para que por un momento me acompañen”, me respondió.

Se llama Camilo Silva, es de Bogotá y tiene 25. Su nombre solo lo supe después de un desfile del diseñador vallecaucano Guio di Colombia, creador de la moda social e incluyente en Latinoamérica y quien participó en la Semana de la Moda de Colombia en Medellín, el pasado miércoles. Y no podía perder la oportunidad de preguntarle a Camilo por qué lo hacía, por qué sus ojos no los fijaba al horizonte, como los demás.

Otro luchador

David Villegas también perdió su pierna izquierda. A diferencia de Camilo, a este joven paisa le cambió la vida tras un accidente de tránsito en Medellín, el 30 de noviembre de 2013. Iba con su novia en una moto cuando debió esquivar a una persona que se había caído en medio de una vía destapada. Se salió del carril en una peligrosa curva y no se percató de un carro que terminó por impactarlo directamente en su extremidad. Estuvo muy delicado, los médicos intentaron salvar su pierna, pero a medida que pasaban los días el panorama se complicaba. “No hubo manera de salvarla, los médicos hicieron todo lo posible pero no se pudo y había que amputarla para poder seguir con vida, si me hubiera demorado más en decidir quizás ni estuviera contando la historia”, cuenta David.

Él piensa igual que Camilo. Cree que eso le tenía que suceder y no se arrepiente de nada. “Aquí estoy, dando la pelea, demostrando que las personas en condición de discapacidad no tienen una falencia sino capacidades, cualidades y valores que queremos compartir”.

David era vendedor en un reconocido almacén, se preparaba para estudiar comunicación audiovisual antes de que ocurriera el accidente. Ahora estudia psicología, lo decidió después de que una profesional en esta área no entendiera la manera positiva en la que enfrentaba su realidad y asegurara que él estaba en un proceso de negación y que más tarde entraría en un estado de depresión. “Eso me ofendió mucho porque yo no sentía que se me había caído el mundo, sino que era una nueva oportunidad, porque pude morirme”, afirma.

Sus planes son tratar a personas que estén pasando o hayan pasado por una situación similar a la de él. En el modelaje está desde el año pasado, también llegó a esto gracias a un amigo que le habló del trabajo de Guio di Colombia y este no dudó en incluirlo.

“Cuando estoy en pasarela, trato de gozarme todo al máximo y tratar de representar a la comunidad discapacitada lo mejor posible”.