“Harold quería jugar en Brasil”: padres de futbolista asesinado

El papá del futbolista está sentado en una mecedora, junto a ese altar, y continúa: “Él –Harold- viajaba mucho jugando, a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá. Viajó por todos los pueblos de Bolívar y de la Costa. Lo conocían en todas partes. A los 12 años ya había recorrido media Colombia. Mi hijo era siempre el capitán del equipo, le decían ‘el Capi’, era de carácter fuerte. Era un líder en la cancha. Estaba inscrito en la Liga de Bolívar porque participó en los Juegos Nacionales (...) ¡Este caso me partió el corazón, me partió el alma!”, añade.

“Fue espantoso”

No en la cancha. No jugando. No soñando.

Harold David Morales Payares no tenía que estar en Cartagena. No eran sus planes.

El 24 de agosto 2020, el muchacho lavaba motos -dice su familia- en un lavadero de San Francisco, a solo unas cuadras de la casa de su madre. Quería ayudar con los gastos del hogar, ganaba 1.200 pesos por moto o carro lavado. Y en eso estaba cuando, supuestamente, tres policías lo abordaron de “mala forma”, supuestamente y, luego de un altercado, le dispararon por la espalda.

Sucedió en un sector lleno de monte conocido como Casas Caídas, a donde corrió para no ser agredido. Murió minutos después en el CAP de Canapote.

“En ningún momento hubo pelea de pandillas, ni enfrentamiento, ni alteración de orden publico, ni agresión de mi hijo hacia la Policía. Ni nada de eso que están diciendo ni que dijeron en las redes sociales”, ahora quien habla es su madre, Liceth Payares De Ávila. Intenta aclarar lo sucedido porque su hijo es inocente.

“Él quería aportar algo para la casa porque la situación que estábamos pasando realmente era mala por la pandemia. Por eso estaba lavando motos, no estaba haciendo nada malo. Era una persona quieta. No se merecía eso”, recalca. Aportar algo, porque en su casa a veces no había comida y tampoco dinero para el arriendo. (Lea también: Con velatón, habitantes de San Francisco rechazan muerte de Harold)

“Eso fue espantoso, triste. Fue el peor día de mi vida. Sinceramente es algo que me quiebra, me parte el alma de saber que ya no voy a tenerlo aquí”, añade Liceth.

Y recuerda como si fuera ayer cuando su hijo le prometía otra vida.

“Siempre me decía: ‘Mami, voy a ser alguien en la vida. Te voy a sacar de aquí’. La opción de él era jugar en Brasil. Cuando yo escuché esa noticia, me llené de tanta alegría, que yo decía Dios mío, gracias. Cuando él me contó: ‘Mami, me hicieron una entrevista y parece ser que voy a entrar a las ligas de la sub 20’, yo no sabía si llorar o gritar”.

“Yo quisiera que esos papás de esas personas que están implicadas en el asesinato de mi hijo me escucharan y me vieran. No siento rabia. No tengo tristeza ni ningún odio sobre ellos. Lo único que me duele es la partida de mi hijo. A pesar de todo, ellos -los policías- son seres humanos que comenten errores y este fue un grave error que ellos cometieron. Arrancarle los sueños y la vida a un niño de apenas 17 años”, afirma.