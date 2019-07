Hay magia en el museo de las muñecas de Cartagena

“También hay muñecas de cartón prensado como esa que ves ahí (no le parece muy bonita) y otros muñecos de composition. Después de la guerra llegó un material llamado celuloide y, en Italia, nació la llamada piel de tortuga, que es un celuloide más fuerte. Como esos materiales son muy combustibles, no volvieron a hacer figuras de ese tipo”.

“Yo amo, amé a mis hijos. Es rico acunar un bebé en los brazos. Es rico tejerles, aquí todo lo que es tejido lo he hecho. Todavía hablo y juego con mis muñecas, claro. No sé cómo decirte cuál es la raíz de todo esto, pero debe ser que amo todo lo que representa a un niño”, dice.

Para la Casa del Niño

El único fin de este nuevo museo es recolectar fondos para la Casa del Niño, que para Socorro, (quien nació en Bogotá pero ama esta ciudad) es “lo más grandioso, que tiene Cartagena. Eliana mi asistente me oía cuando decía que quería ayudar a niños con cáncer. Ella, que trabajó en la Casa del Niño, me llevó y allá me recibieron las monjitas, el doctor Jaime Trucco y Teresita Román. Para mí es un orgullo que ellos me digan que reciben mi aporte”.

¡Hay muñecas que tienen hasta 400 años de antigüedad! Señala el hermoso ejemplar alemán del año 1830 de su bisabuela. “Era de cuando empezaba este tipo de porcelana, luego pasaron a la porcelana biscuit”.

La colección es propia, de la familia y de su hija Natalia (QEPD). Está compuesta además por un amplio mobiliario: coches de bebés, cunas, cocinetas, mecedoras... y una enorme casa de muñecas que es restaurada por sus amigas.

“Ayudamos en el proceso de acicalamiento de ‘las niñas’, lavándolas, limpiándolas, les planchamos el cabello, incluso tienen extensiones de pelo natural. Yo nunca jugué con muñecas, pero aquí estoy, quemando una etapa”, dice riendo Tania Haiek, gran amiga de Socorrito. Ella está pegando unas pequeñas cortinas blancas.

Iris Castillo, arquitecta, también restaura la hermosa casa de muñecas que se ha adquirido para este museo. “La hemos raspado y pintado. Está deteriorada pero tratamos de conservar los detalles de la época. Es una casita victoriana con 9 ambientes, tiene tres dormitorios, un cuarto de niños, baño, sala de estar y hasta un piano de cola”, describe.