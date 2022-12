Hermano Pedro Roure Ramaseda, el docente lasallista que educa con amor

“Desde pequeñito me gustaba mucho la aritmética, que era lo que se podía estudiar en ese entonces, y era, normalmente, el mejor de la clase en operaciones: suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrara y las fracciones. Más tarde, no solo fue esa facilidad que tenía para descifrar, sino que siempre fui amigo de la mecánica, del arte manual, y muchísimas veces eso me ayudaba para calcular distancias, áreas, volúmenes que necesitaba y por eso me dediqué a la matemática y a la física, porque la física nos ayuda a realizar proyectos reales”, dijo el hermano Pedro.

La principal razón por la que soy educador es porque hay una sociedad a la que debemos moralizar un poco porque, así como vamos, es un desastre”

Hermano Pedro Roure Ramaseda, docente.

Lasallista Su vida religiosa empezó a los 10 años en una escuela rural, dirigida por los hermanos de La Salle, y sentía una admiración enorme por el director, el hermano Sebastián, quien para él ha sido el mejor pedagogo y religioso que ha conocido en toda su vida, pues lo recuerda como un religioso muy convencido. Entonces Pedro, a esa edad, decidió ser religioso pero no era permitido. A los 12 insistió y en entró a esa especie de internado y se quedó recibiendo una formación tendiente a hermano de La Salle. “Mi mamá me decía que tenía mucho interés por los niños porque me gustaba ayudarlos, por eso cuando me despedí de la casa me dijo: ama mucho a los niños. Se había dado cuenta. Más adelante me mandaron a Roma e Inglaterra para prepararme en teología y en inglés siguiendo bachilleratos diferentes”, explicó el religioso. Pero... ¿cómo llegó a Cartagena? Primero estuvo en Costa Rica y terminó su trabajo en 1969 cuando lo cambiaron en su congregación, según, por un problema interno: una especie de división de un grupo bastante grande de hermanos de La Salle manifestaron su descontento con el nuevo superior para Centroamérica, y a él lo exiliaron a Cartagena.

Hace muchísimos años, El hermano Roure Ramaseda pagó un total de 248 becas, algunas universitarias completas, para los más vulnerables.

“Pasó que me encantó Cartagena y pensé que aquí dejaría mis huesos, pero cuando se decidió que los colegios de Barranquilla y Cartagena se los íbamos a dejar a los hermanos colombianos no querían que los que éramos de Centroamérica nos quedáramos aquí, me dijeron que regresara a Costa Rica pero yo no quería mientras estuviese aquel superior, luego lo cambiaron, y el nuevo, como sabía que me quería quedar, me dijo que debían mandarme a Roma para un curso, fue una manera de sacarme de aquí”, contó. Su estadía en Guatemala ocurrió mucho después, necesitaban un profesor de ciencias y por esa razón lo mandaron al país donde hoy vive. El hermano Roure Ramaseda dejó claro que su obsesión es la educación, como una manera de mejorar la calidad de vida de las personas. Por esa razón, hace muchísimos años, decidió pagar un total de 248 becas, algunas universitarias completas, para los más vulnerables. Para él la mayor satisfacción que ha tenido es que de las 248 becas solo uno le ha fallado, los demás terminaron sus estudios.

“Últimamente ayudé a una familia entera que dormían en los bancos de la plaza pública en la antigua. Pagué un cuarto donde pudieran dormir. Pagué los estudios después de la primaria por tres años a la muchacha mayor, porque le pedían esos estudios para trabajar. Cuando terminó le dije que buscara empleo y yo poder ayudar a otras familias”, contó. Él sabe que algún día vendrá la muerte, así que en estos últimos años se ha dedicado a escribir libros de matemáticas para estudiantes y a ser feliz. “No tengo prisa. Voy a cumplir 90 años y me siento bien -fuerte – física e intelectualmente. Escribí unos libros de matemáticas para estudiantes universitarios y doy clases solamente cuando los alumnos me lo piden: si les salió mal el examen y quieren recuperar. Pero, ¿por qué el hermano Pedro marcó y dejó huellas en sus antiguos estudiantes? Él lo explica con una teoría suya sobre educación: “solo hay un sistema pedagógico bueno y universal: amar mucho a los alumnos. ¡Amarlos! No dejarse llevar por la impaciencia y tratar de adelantarse no solo a los más avanzados, sino a los últimos”.