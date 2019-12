Historia de una sonrisa que se rebela

El muchacho que se reía en medio del calor de vidrio de Nelson Mandela tenía siete dientes de oro con la palabra Rebelao. Dayro Carrasquilla, que es un cazador de alfabetos invisibles, descifró aquella sonrisa en todos sus tiempos y tragedias, y le pidió que le permitiera hacerle una serie de veintidós fotos que él denominó Entre dientes.

El muchacho no necesitó pelar los dientes para que la historia se revelara a flor de labios.

La gente del Caribe se ríe mucho porque no está contenta con lo que está pasando, y la sonrisa y la risa son conjuros contra el desencanto, lo irremediable, el sufrimiento y la muerte. Reír en el Caribe es un acto de sublevación, resistencia y resiliencia. Se ríe para espantar y consolar los duelos y los quebrantos. Se ríe para alejar la pobreza y para ahuyentar la tristeza. Fue Héctor Rojas Herazo quien nos dijo una vez en el periódico que la gente del Caribe es profundamente triste, y que por eso mismo, canta y baila, y se acompaña de un tambor, una guitarra o un acordeón para conjurar esa tristeza. Vistos desde afuera, los caribes son las criaturas más dionisíacas y festivas del mundo, porque además de haber nacido al pie del mar o el río, la bahía, los valles y las ciénagas, tienen una vocación de risa hasta en los peores momentos. Una vez un escritor andino preguntó en Brasil por qué los brasileros andaban riéndose todo el tiempo y él sonriente dijo una verdad que no es fácil de comprender: “Aquí nos reímos porque nada funciona, carecemos de todo, todo falla, todo se está inventando como en el séptimo día de la creación, y nadie se queja de nada, da lo que nadie imagina precisamente porque no tiene nada”.

En los velorios del Caribe he aprendido ese arte y esa filosofía de vida. Reírse frente a la realidad irremediable de la muerte. A mis once años, supe lo que era estar frente al cadáver de mi abuelo materno, Ricardo Ulises Guerra, en Sahagún, y sus nueve noches de velorios con historias fantásticas de patios y mujeres que se alquilaban para llorar en los velorios.

Lo sorprendente de esos nueve días de velorios, y ese vaso de agua frente al altar de la memoria del abuelo, era descubrir que cada día el abuelo en el tránsito a la eternidad iba bebiendo a sorbos lentos aquel agua del vaso, una antigua creencia de que el muerto se bebe ese vaso para que no tenga sed en el viaje al más allá.

Y en Palenque aprendí que la mejor manera de despedir a un muerto es con tambores y con danzas. No es que los palenqueros sean felices en los momentos de duelo, como supone la cultura occidental. Y es falso que lloren cuando nace alguien. La mejor manera que tienen los palenqueros de llorar un muerto es tocándole tambores, cantándoles y bailándoles. Y durante nueve días acompañan a la familia del finado con mucha comida que va saliendo de la nada. Nunca, a pesar de la pobreza, escaseará la comida de las nueve noches.