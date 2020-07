Historias de ambulancias en medio de la pandemia

Para conducir una ambulancia se necesita mucho más que saber cómo manejar un carro. Se requieren nervios de acero y, últimamente, una precaución a prueba de descuidos. Julio César Alvear Marzán me dice que es operador de servicios de emergencia hace seis años y que si de historias se tratara, tendría bastante insumo como para escribir un libro y más en medio de esta pandemia. Para la muestra, un botón:

“La primera experiencia que tuve con el COVID-19 fue un paciente que sacamos de un hospital. Era un señor, le pongo unos 63 o 65 años, estaba realmente muy, muy contaminado con el coronavirus y lo mandaron para su casa. Cuando ya llegamos a su casa, en Turbaco, pasó lo más ¿chistoso? Llegamos al barrio y todos los vecinos corrieron a verlo. Yo les explicaba que no podían estar ahí, porque era una persona positiva para COVID”, recuerda y eso no es lo peor: “El señor, en la ambulancia, antes de bajarlo, se había quitado el tapabocas. Le dije que tenía que ponérselo porque así lo recomendaba el médico y él me respondió: ‘No, el tapabocas me lo voy a poner es cuando yo salga a la calle’.

-Señor, en estos momentos usted no se puede ir para ninguna parte, vea que usted está convaleciente, a usted lo acaban de mandar del hospital para la casa.

-No, no, no, no, es que este tapabocas yo no lo puedo usar todo el día, yo lo voy a usar es cuando vaya a salir y voy a salir mañana a la calle. Después nos enteramos de que el señor falleció”.