Influencer “salió del clóset” teniendo novia y quiso ser pastor

“Me tocó ‘colgar la sotana’ porque me sentí acosado sexualmente por un sacerdote, eso fue un detonante por las manifestaciones ‘afectivas’ en situación de tocamientos, estas iban más allá de lo normal y yo no me quedé callado, pero eso ya sucedía con otros pelaos y por eso me retiré”, relata.

José se sintió angustiado y, en cierta forma, desprotegido: no tenía papá... su progenitor lo había abandonado meses antes, pero encontró la manera de seguir su camino y acudió a la iglesia evangélica que dirige el famoso pastor Jhony Copete. A los 14 años fue bautizado en Concilio de las Asambleas de Dios.