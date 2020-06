Isabel Cristina Ramírez, tras los pasos de Obregón

Picasso y Obregón

“‘La influencia de ‘Guernica’ (1937) la veo en su obra ‘Masacre’, del 9 de abril de 1948. Allí veo el espíritu de las figuras fragmentadas. Sin duda hay una influencia de Picasso en esa fragmentación plástica, pero Obregón se aleja y va más allá de la tradición del claroscuro, y las figuras fragmentadas en blanco y negro. Él aporta nuevos matices de color y forma. No hay que olvidar que Picasso es un referente importantísimo e ineludible para una generación de artistas en el mundo. El joven Obregón asume esos lenguajes del mundo, pero construye en su investigación una obra suya, propia, nuestra. Su obra bajo el influjo de Picasso no es picassiana sino obregoniana. Él logra crear una obra muy distinta y muy distante de Picasso”.

“La gran pregunta no es que Obregón fuera influenciado por Picasso, sino cómo el joven Obregón empieza a mirar a Picasso, reacciona y lo interioriza en sus primeros años, para hacer algo diferente. En ese tiempo primaba el cubismo como lenguaje internacional. Él no se quedó en la propuesta geometrizante de Picasso, sino que retomó el lenguaje picassiano e hizo propios los lenguajes de la modernidad occidental, consolidando su propio lenguaje que no es europeo, sino que es su experiencia local que ha vuelto universal.

La revolución del arte moderno

"Obregón no es el único protagonista del arte moderno en Colombia. Él no está solo. Y asumirlo solo no le hace bien al artista. Hay una relación que él establece con otros artistas. Una relación compleja en la que problematiza lo que se está creando y produciendo en el contexto local y universal. Y hay que ver la obra del artista dentro del proceso que se vive en el arte nacional con sus antecesores. Obregón proviene de una familia cosmopolita que tiene una experiencia y una vida cosmopolita en Barcelona, Inglaterra, Boston, Barranquilla. Su formación, sus viajes por el mundo, su recorrido por los museos europeos, su vivencia cultural, todo lo hace romper esquemas. Es hijo de una generación de ruptura, al igual que Cecilia Porras o Enrique Grau, que rompen normas sociales y familiares, en la manera de actuar y pensar, vestirse, comportarse, etc. Y Obregón, junto a ellos, es de los primeros creadores del Caribe que se asume como artista moderno. Obregón estudia en colegios de la élite social de España, Estados Unidos e Inglaterra. Tiene el privilegio de ir y venir de Barcelona a Barranquilla, de Barranquilla a Boston y Londres. Eso le permite dialogar con diversas culturas y referentes tanto pictóricos como literarios. Es un actor intelectual y es un gran observador del mundo".