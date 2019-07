Isabel Sánchez recuerda a Pierre Daguet

Pierre Daguet alumbra, desde la penumbra del óleo del gitano que toca una guitarra, el apartamento de Isabel Sánchez Bernal. Ella, de 92 años, estuvo medio siglo con el artista francés en Cartagena, y estaba junto a él cuando empezó su agonía en la madrugada del 20 de julio de 1980.

La agonía empezó con unas gotas de sangre de su boca que mancharon su vestido blanco. Isabel sacó un pañuelo y le limpió las primeras gotas. Pero la sangre siguió manando. El médico le había diagnosticado cirrosis, pero ella recuerda que el maestro Daguet no era bebedor, sino alguien que solía almorzar o cenar con una copa de vino, pero sin excesos.

Miramos los álbumes donde ella conserva fotos donde el maestro Daguet aparece frente al mar, rodeado de amigos y familiares, pintando al aire libre, y guarda dibujos pequeños en carboncillo y a color, algunos bocetos de sus nereidas y ondinas, sus sirenas del Caribe, y algunas recetas de su restaurante.

“Nací en Chocontá, Cundinamarca, el 20 de octubre de 1926. Conocí a Pierre Daguet en 1947 y trabajé en el Hotel La Capilla, que tenía Madame Daguet, su madre, al sur de Bogotá, muy cerca de la estación de trenes”, dice ella en este atardecer de julio que quema las hojas del almendro que están frente a su ventana.

“Recuerdo a Madame Jeanne Daguet como una mujer muy elegante, alta, no tan delgada, era un poco gruesa, de cabellos castaños, sabía dar órdenes con dulzura, no era regañona, era estricta pero con un corazón grande. No le gustaba la ropa de color oscuros. Su esposo fue requerido para irse para la primera Guerra Mundial. Los hijos quedaron en manos de los abuelos, y al culminar la guerra, se vinieron a vivir a Bogotá, con Michel y Pierre, sus hijos. El señor Pierre Daguet vino al país en 1932 y se quedó entre nosotros. De Bogotá, trabajando junto a su madre en el Hotel La Capilla, se vinieron para Cartagena y aquí estuvieron al frente del restaurante del Capilla del Mar”, recuerda.