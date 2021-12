J Balvin: “Hagamos que este sacrificio valga la pena”

-Nosotros alegramos, no paramos de trabajar, gran parte de nuestros equipos siguieron trabajando, lo único que no pudimos tener fueron los shows en público. Yo tuve show virtual, trabajando todos unidos, nos cuidamos para llevarle alegría y distracción a la gente en sus casas, estar en la casa con ellos, lo cual hizo que nos uniéramos más.

J Balvin habla sobre lo que ha significado la pandemia para su vida. //Foto: Cortesía.

Con un éxito internacional, siendo un personaje mediático constante en tiempos de la inmediatez de las redes sociales, donde todo el mundo es un potencial paparazzi al tener un celular con cámara, ha mantenido su vida personal familiar, de cierta forma, lejos de todo esto, ¿cómo lo ha logrado?

-Es que mi vida personal desde el día uno ha sido mi vida personal, yo no ando hablando de eso, yo me muestro como soy si necesidad de estar contando cómo están mis sentimientos respecto a mi pareja. Yo creo que el amor de pareja se muestra en pareja y no en redes sociales ni en revistas.

Dentro de su intimidad y temas personales, usted ha compartido con el mundo un tema delicado que es el vivir teniendo que afrontar la depresión, ¿cómo ha sido la reacción de sus seguidores sobre este tema? ¿Sigue siendo un tema ‘tabú’ en una sociedad como la nuestra?

-Decidí hablar abiertamente de esto porque así como me pasa a mí, hay miles de personas que sufren este problema y miles que aún no saben que lo tienen. Yo no sabía que tenía un problema de depresión y que eso era una enfermedad. Buscar ayuda, aceptarla, ir donde un sicólogo, ir donde un siquiatra o tomar medicamentos no tiene nada de malo, no hay problema, el problema es no pedir ayuda, no hablar, dejar que esto te gane y por eso hablo y por eso soy claro y por eso cuento mi experiencia.

Este tema de las enfermedades mentales, ¿cómo lo ha visto en estos tiempos de pandemia?

-Muy difícil, el encierro es difícil para mi, para cualquiera.

¿Qué planes tiene para el 2021?

-Viene un álbum, se llama ‘La Familia 2’ o segunda parte. Es una reunión de música con amigos y vienen muchas más sorpresas.

¿Cuál es su plato favorito en estas fiestas de Fin de Año?

-Como todos, el pavo; como buen paisa, la marranada, solo que ahora no se puede hacer en la calle. Natilla, buñuelos, que no falte la arepita y el asado.