Jenny Ballestas, más que proyectada

Conoce el poder de las redes sociales, las usa a su favor, sabe cómo hacerse viral y analiza con cuidado los cambios y nuevas actualizaciones que imponen los creadores de estas plataformas.

“Comencé en el mundo de las redes sociales en 2017. Me incliné por Instagram porque me gusta la fotografía. Recuerdo que todos usaban BlackBerry, el que tenía Android era gente de plata. Yo tenía un simulador de Android que me instaló mi novio para tener Instagram. Así me acerqué a esta red social y empecé a montar todo tipo de contenidos, desde mi relación hasta mi forma de vestir”, cuenta.

El camino no ha sido fácil pero su constancia y entusiasmo en la creación para el mundo digital se refleja en su notable crecimiento en redes sociales. En junio de 2020 se propuso enseñar sobre Instagram con sus #TipsProyectados. Después puso su experiencia a disposición de los emprendedores cartageneros que se lanzaron al mercado con sus productos y servicios en medio de la pandemia.

“Los tips proyectados fueron una estrategia para crecer en redes sociales. Gracias a estos tips, soy Jenny Ballestas la proyectada y este fue uno de mis objetivos durante la pandemia”, dice.