Jorge García Usta y la tribu errante del poeta del Sinú

Es que una mañana nos miramos todos en el espejo y despertamos envejecidos. Y fue que en un parpadeo se nos fue la vida. Y la de nuestros amigos. El domingo 25 de diciembre de 2005 se nos fue Jorge García Usta, tenía 45 años y era ya no solo uno de los mejores periodistas y escritores del país, sino un investigador y uno de los inigualables gestores culturales que haya podido conocer.

Jorge se fue temprano, era un tren desaforado en la escritura, en descifrar el mundo Caribe que le tocó vivir, y supo desde sus 19 años que tenía la vida limitada para tantos sueños juntos. Una tarde le pregunté por qué tenía ese rigor espartano para todo lo que hacía y siempre con esa prisa, como si no le alcanzara la vida para llevar la gigantesca aventura de pensar, escribir y poetizar. Y me respondió, con la sonrisa de quien ha pensado mucho lo que me iba a decir: “Mire, profesor —hizo una pausa ceremonial, mirándome a los ojos—, usted sabe muy bien que lo más seguro que uno tiene es la muerte. Así que hay que estar muy activos antes de que llegue. Y no darle motivos”. Jorge publicaba dos y tres libros simultáneamente, libros a los que consagraba todo su tiempo: los trabajaba con el mismo rigor de sus abuelos artesanos de Damasco. (Lea también: García Usta, escritor de un Caribe árabe)